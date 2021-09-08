美国海岸警卫队6日说，飓风“艾达”过后，美国墨西哥湾及沿岸报告了近350起石油泄漏事件，眼下正开展调查。

路透社报道，海岸警卫队在路易斯安那州海岸附近上空巡逻，查看石油泄漏情况，向负责清理工作的联邦、州和地方政府提供信息。

路易斯安那州环境质量部门说，正与海岸警卫队和美国环境保护局合作，要求相关企业采取措施阻止石油泄漏并清理泄漏的石油。

其中一起漏油事件发生在路易斯安那州福雄港西南部的马尚德湾。海岸警卫队发言人约翰·爱德华兹说，石油泄漏源头尚不明确。由海岸警卫队牵头的小组“将研究所有潜在源头，以确保减轻日后风险”。

海上石油生产商塔洛斯能源公司雇用潜水员和清理人员应对漏油事件。这家企业说，旧管道在飓风中受损，导致漏油。

按塔洛斯发言人的说法，这家能源企业四年前已停止在事发地区生产运营，并非漏油管道所有者。福雄港上周首次发现石油泄漏，目前漏油量已大幅减少。

美国海岸警卫队说，距马尚德湾约8公里的一处海上油井漏油，油井属于石油和天然气企业S2能源。这家企业随后告诉海岸警卫队，已确保井口安全，不再漏油。

飓风“艾达”8月29日在美国南部路易斯安那州登陆，向东北方向移动，是美国墨西哥湾地区有史以来最强飓风之一。数十人在洪灾及关联事故中丧生。

据路透社报道，截至9月6日，遭“艾达”侵袭地区88%的海上采油作业仍然暂停，100多个钻井平台闲置。

美国墨西哥湾坐落着大片化工业区，这里飓风多发。

2010年4月20日，英国石油公司租赁的“深水地平线”海上钻井平台在墨西哥湾水域发生爆炸并沉没，造成11名工作人员死亡，其开采的马孔多油井大量漏油，酿成美国历史上最严重的原油泄漏事故。

2017年，飓风“哈维”来袭后，得克萨斯州休斯敦地区一家化工厂发生爆炸。其他工厂也有化学品泄漏、油罐漏油、管道泄漏的报告。业内人士当时说，“哈维”暴露了得州化工业安全生产和应灾能力的短板，也暴露了监管部门的漏洞。（刘曦）（新华社专特稿）

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