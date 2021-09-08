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从墨西哥试图跨境入美 今年已有46人丧命

2021年09月08日08:56 | 来源：新华网
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　　墨西哥国家移民局6日披露，今年以来已有46名试图跨境进入美国的移民在墨西哥一侧丧命。

　　墨西哥国家移民局说，这些死亡的移民中有22人在美墨边境的里奥格兰德河溺亡。这条界河流经地区大多地势崎岖、干燥且人口稀少。其他死因包括袭击、营养不良、酒精中毒。

　　死者还包括一名儿童。一半死者因资料不足而无法确认身份。

　　按照美国边防巡逻队的说法，今年7月逮捕大约21.3万名企图从墨西哥非法入境美国的移民，是20多年来逮捕人数最多的一个月。大多数移民来自墨西哥、危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多。

　　不少移民在抵达美国边境前就被墨西哥士兵拦下并遣返。据德新社报道，墨西哥国民警卫队前段时间在南部与危地马拉接壤地带动用武力驱赶移民。两名涉事移民官员被停职。

　　美国前总统唐纳德·特朗普执政期间实施“留在墨西哥”避难申请政策。根据这一政策，穿过美墨边界进入美国的避难申请者必须返回墨西哥境内，等待申请审理结果。通常，这些避难者需要在墨西哥边境城市待上数月。

　　民主党人约瑟夫·拜登出任美国总统后不久即废除了“留在墨西哥”政策。美国最高法院上月24日要求拜登政府遵守得克萨斯州一名联邦法官的裁定，恢复这一政策。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：王禹蘅、燕勐)

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