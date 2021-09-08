新华社索非亚9月7日电（记者林浩）保加利亚总统拉德夫7日宣布，保加利亚将在今年内举行第三次议会选举。

当天早些时候，作为保国民议会第三顺位组阁政党，保加利亚社会党因组阁失败向拉德夫退还组阁权。此前，议会第一大党“有这样一个民族”、由保加利亚公民党与民主力量联盟组成的政党联盟先后受命组阁，但均以失败告终。

根据保加利亚宪法，议会选举结束后，总统将提名获得最多席位的政党或政党联盟组阁。如7日内组阁未能成功，总统将提名议会第二大党组阁。如仍未能成功组阁，总统将提名议会任一政党组阁。如最终各方无法就组阁达成一致，则由总统任命看守政府，再次举行议会选举。

保加利亚于今年4月4日举行议会选举，由于具备组阁资格的政党或政党联盟均未组阁成功，议会被解散；7月11日保加利亚举行年内第二次议会选举，“有这样一个民族”在国民议会240个席位中获得65席，成为议会第一大党。

保加利亚议会实行一院制，议会选举每4年举行一次，获得国民议会半数以上议席的政党可单独组阁。

(责编：王禹蘅、燕勐)