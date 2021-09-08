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世卫组织东南亚区域委员会成员国承诺加强健康体系建设

2021年09月08日08:19 | 来源：新华网
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　　新华社加德满都9月7日电 世界卫生组织东南亚区域委员会成员国卫生部长7日发表宣言，承诺采取措施确保卫生安全，实现新冠大流行后的全民健康覆盖和健康领域可持续发展目标。

　　世卫组织东南亚区域委员会第74次会议当天以线上方式召开部长级圆桌会议并通过一项宣言。宣言说，各国卫生部长对当前新冠疫情给卫生、社会和经济带来的负面影响深表担忧，同意加强政治领导力和问责制以确保卫生安全，争取实现全民健康覆盖和健康领域可持续发展目标。

　　宣言说，各成员国决心调整健康体系方向，通过不断增加公共投资实现全面初级保健这一目标，使之成为加强公共卫生应急能力和实现全民健康覆盖的基础。卫生部长们承诺与社区进行更密切的接触并对社区赋能，以确保其在疫情期间和之后能够提供必要健康服务和公共卫生项目；为初级保健服务建立国家质量标准，确保在疫情期间和恢复阶段能获得高质量健康服务。

　　世卫组织东南亚区域主任普娜姆·凯特拉帕尔·辛格在当天会议中表示，新冠疫情凸显了对卫生领域，尤其是在初级保健层面进行人力资源投资的紧迫性和重要性，以及充分提供可负担和安全有效医疗用品的必要性，以确保有效应对公共卫生突发事件和构建有韧性的卫生体系。

　　为期5天的世卫组织东南亚区域委员会第74次会议于本月6日以线上方式开幕。会议由尼泊尔主办，来自尼泊尔、孟加拉国、印度、斯里兰卡、泰国、东帝汶等国的卫生部门官员，以及联合国机构、合作伙伴、民间社会代表等参加。

(责编：王禹蘅、燕勐)

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