图①：卡若利·赫鲁特科（右三）在陕西省杨凌樱桃基地进行技术指导。

资料图片

图②：在江苏省句容市戴庄村厚俊家庭农场，全国脱贫攻坚楷模赵亚夫与来自加纳、巴基斯坦、印度尼西亚等国家的留学生分享自己带领农民脱贫的故事。

影像中国

图③：萨拉赫·阿德利（左一）在湖南省参加当地村民的庆祝活动。

资料图片

图④：2021年自贡灯会期间的中华彩灯大世界中心广场。

本报记者 宋豪新摄

飘香的樱桃、绚烂的彩灯、现代化的农业园、面目一新的村庄……许多到访过中国的国际人士见证了中国脱贫攻坚、全面建成小康社会的成功实践，对中国人民创造美好生活的不懈努力印象深刻

农村脱贫经验成为范本

“这是全方位的成功”

本报记者 孙广勇

“小时候，我听说中国广东省农村地区生活艰苦。改革开放初期，我到广东的经济特区参观，那里刚刚开始发展经济。如今在广东的许多地方，宽阔的道路上车水马龙，现代都市里高楼林立，展现出蓬勃向上的经济活力。”泰国农业与合作社部部长差林猜·西翁对本报记者说。

作为农业与合作社部部长，差林猜十分关注中国在农业及农村发展方面的举措。在华考察时，精准扶贫给差林猜留下了深刻印象。“我看到许多贫困村庄通过发展现代农业实现了脱贫，乡村环境也大为改善。当地政府从政策、资金和技术上予以各种支持，推动农业、手工业和旅游业发展，农民收入显著提高。”差林猜说，如今，泰国政府正在学习中国的精准扶贫经验，找到最贫困人口，发现贫困根源，帮助他们脱贫。

差林猜表示，无论是解决贫困问题还是农业、农村和农民问题，中国的成功经验都值得泰国和其他国家学习。拥有14亿多人口的中国能够实现自给自足、保证本国粮食安全，还能出口农产品到其他国家，这是一个了不起的成就。他十分赞赏中国利用高新技术带动农业发展，对中国在农村进行电商扶贫、改善农业基础设施和推广农业科技等措施很感兴趣。“泰国还借鉴了中国多部门统筹安排的模式，整合各部委资源提供有针对性的扶持。泰国政府每位内阁成员对口负责2—3个府，探索、推广类似中国的扶贫方式，内阁部长负责督促对口府的政策落实情况，确保相关措施能尽快取得具体成效。”

在差林猜看来，中国全面建成小康社会，不仅表现在脱贫攻坚战的胜利，也表现在基础设施建设升级、生态环境改善、公共卫生事业和社会保障体系健全等方面。“这是全方位的成功。”差林猜表示，“在中国访问时，我能够感受到人民生活安定，幸福感不断提升。”

“中泰一家亲，我为中国取得的成就感到由衷高兴。”差林猜对记者说，中国全面建成小康社会，让人民安居乐业，并通过帮助其他国家为世界共同发展作出重要贡献。“‘一带一路’倡议让区域内国家加强了互联互通、经济合作，泰国通过参与中国与东盟国家间的高铁项目、港口设施合作项目等，获得了发展新机遇。”他表示，“中国的发展对解决人类面临的许多共同问题具有重要意义，为全世界提供了成功范本。”

西部地区实现可持续发展

“对幸福生活始终充满向往和信心”

本报记者 于 洋

考维尼斯大学的植物园在匈牙利布达佩斯颇为有名。在这个郁郁葱葱的城市花园里，种植着世界各地的特色植物。其中，就有几棵中国的石榴树和樱桃树。栽下这几棵树的，是该校果树系前主任卡若利·赫鲁特科。近30年来，他频繁往返于匈中之间，积极推动两国的农林业合作，见证了樱桃种植产业给中国西部农村地区带来的巨变。在他眼中，农民脱贫致富是中国为世界作出的重要贡献。

1994年，赫鲁特科第一次来到中国，在陕西省调研经济作物种植合作。“那时，中国西部一些农村还很贫困，很多农民一年的纯收入只有几百元。那里不仅农业机械化程度低，而且由于长时间开垦，很多地区水土流失非常严重。”赫鲁特科说，中国政府意识到这些问题，决心将农村脱贫与环境可持续发展结合起来，为农民寻找农作物种植的替代方案。地方政府、企业和农林院校纷纷行动起来。

从那时起，考维尼斯大学就开始与中国西北农林科技大学合作，尝试在中国西部推广林果类经济作物。作为世界著名的樱桃种植专家，赫鲁特科致力于在中国推广樱桃种植。他与中国专家进行了好几年试验，帮助陕西引进一批优良品种和砧木。经过各方多年的努力，樱桃种植逐步普及，樱桃也逐渐走向普通民众的餐桌。“特别是在陕西北部的毛乌素沙漠地区，人类历史上第一次在沙漠中成功种植欧美大樱桃，这是非常了不起的成就。”赫鲁特科欣慰地说，“樱桃不仅是一种经济作物，也是中国人民防风治沙的武器。今天，陕西水土流失问题已大为缓解，植被面积得到很大恢复。”

“中国政府对农村脱贫的认识是深刻的，一方面加强农村的基础设施建设，修建道路、兴建水库，另一方面给予农民补贴和减免农业税收，还积极帮助农民开拓市场，引导他们脱贫致富。”与中方交流合作近30年，赫鲁特科见证了中国西部农村从绝对贫困到小康社会的转变，见证了黄土高坡从尘沙漫天到绿树成荫的转变，也见证了中国农民从闭塞保守到积极拥抱新技术、新市场的转变。现在，赫鲁特科与很多中国农民朋友经常用电子邮件、微信交流，“我第一次来中国的时候，见到的大多数农民还非常贫穷，而今天，果农们几乎家家都有汽车、电脑，人人都有手机，他们的变化令人欣喜”。

赫鲁特科认为，中国政府制定实施的脱贫政策、中国人民的勤劳与智慧都是中国如期全面建成小康社会的重要原因。如今，中国果农把自家的樱桃园打造成乡村游景点，春天赏花、秋天采摘，还生产与樱桃有关的副产品，将生产、旅游和消费结合起来，取得了非常好的收益。赫鲁特科说：“与中国农民合作的这些年，我被他们吃苦耐劳、坚韧不拔的精神深深感动。他们对幸福生活始终充满向往和信心，我相信中国人民未来的道路将更加光明。”

贫困老区打赢脱贫攻坚战

“中国的社会制度在扶贫过程中发挥关键作用”

本报记者 黄培昭

“我曾先后4次访问中国，虽然间隔时间不长，但每一次都能看到中国日新月异的发展变化，令人惊叹。”埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利对记者表示，“尤其令我印象深刻的是中国扶贫工作取得的巨大成就。一些昔日的贫困地区如今已完全脱贫摘帽，人们过上了可喜可贺的小康生活。”

回忆起遵义之行，阿德利至今感触颇深。由于地理位置偏远、交通不便等因素，此前遵义全市有8个贫困县、871个贫困村，且贫困程度较深，是中国脱贫攻坚战的重要战场之一。中共十八大以来，遵义大力推进脱贫攻坚，当地政府鼓励人们种植蔬菜、食用菌等特色农产品，全力打好产业扶贫、基础设施、易地扶贫搬迁、教育医疗住房保障“四场硬仗”。“我应邀参观了贵州遵义和湖南的一些农村，亲眼看到当地农民在扶贫政策的支持下，因地制宜开展脱贫实践，感受到他们对小康生活的向往。”阿德利对记者说。

遵义习水县良村镇吼滩村共有1827户村民，在脱贫攻坚战中一马当先，给阿德利留下深刻印象。“我在参观中了解到，吼滩村根据自身实际情况，搞起了具有当地特色的高效生态农业，达到一年收获多季的高产效益。”2016年，吼滩村实现了脱贫出列，如今还被列入贵州省乡村振兴示范村之一。农民们的腰包鼓了起来，人均纯收入超过万元，家家户户都盖起了漂亮的大砖瓦房。“吼滩村实现华丽转身，是中国农村发展的缩影。”阿德利对中国消除绝对贫困、全面建成小康社会表示由衷赞赏。

“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，也是中国共产党的重要使命，这种责任担当令人感动。尤其是在新冠肺炎疫情防控期间，中国仍坚持大力推进脱贫攻坚，如期实现脱贫的宏伟目标，这在其他任何一个国家都是很难想象的。”在阿德利看来，中国的社会制度在扶贫过程中发挥关键作用。“中国政府对扶贫事业高度重视，举全国之力坚决打赢脱贫攻坚战。”

“事实和实践证明，中国的社会制度是成功的，只有中国特色社会主义，才能使中国人民富起来。”阿德利表示，在埃及和非洲，中国的发展路径、成功经验正受到越来越多关注，人们希望从中汲取智慧，“中国全面建成小康社会在人类社会发展史上具有重大现实意义，为各国应对共同挑战提供了借鉴”。

天府沃土干劲热火朝天

“中国从落后地区发力，为人们创造更好的工作和生活条件”

本报记者 李晓骁

风景秀丽、自然资源丰富，火辣的饮食文化折射出人民热火朝天的干劲——这是巴西伯南布哥州副州长、巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯对中国四川省的深刻印象。在这里，她见证了中国脱贫攻坚、全面建设小康社会的成就。“中国消除绝对贫困、全面建成小康社会，是中国共产党取得的最伟大胜利之一，兑现了对人民的承诺。”

桑托斯从政多年，最近十几年来多次访问中国。2019年，她到访四川，深入了解这个天府之国。在威远，桑托斯考察了智慧农业示范园区建设。当地政府大力兴建农业气象观测站，运用现代化农业管理方式，引入种植和灌溉新技术，派农业专家驻点田间指导生产，提高了生产效率，农民丰产又丰收。“农民脸上发自内心的笑容，让我真切感受到他们对未来充满希望。”桑托斯说。

在自贡，桑托斯领略到中国传统文化的魅力。当地政府利用传统优势大力推广彩灯文化，鼓励贫困地区民众学习彩灯制作技艺。如今，自贡彩灯年产值超50亿元，不仅带动贫困户脱贫，还走出国门，实现全产业链发展。“绚丽多姿的彩灯代表着当地民众五彩斑斓的美好生活，如何传承和发展传统文化、将传统工艺与特色产业相结合，自贡给我们做了示范。”桑托斯说。

工业制造是经济发展的重要力量，工业发展离不开新技术的应用。在四川期间，桑托斯还参观了内江高新技术产业开发区。她认为，中央和地方政府制定有针对性的政策，用科技的力量发展工业和制造业，为消除贫困提供了坚实的基础。

“为全面建成小康社会，中国从落后地区发力，为人们创造更好的工作和生活条件。”在桑托斯看来，中国共产党的坚强领导是中国走向富强的根本原因。她对记者表示，中国共产党的基层党组织有着科学、严谨、负责的态度和作风，访问所到之处都能感受到政府的决策部署深得人心。“中国共产党带领中国人民走出了一条中国特色社会主义道路，并沿着这条正确道路不断前进。”在与四川当地民众交流时，桑托斯深切感受到中国人民为了共同目标团结奋斗的决心。

桑托斯指出，中国用自身的成功实践为人类解决面临的共同问题——贫富差距、社会不公、公共卫生危机等，提供了智慧和方案，国际社会应当借鉴中国经验，积极开展合作。“没有中国共产党，中国经济和社会发展就不会取得今天这样令人瞩目的成就。”亲眼见证了中国全面建成小康社会的成功典范，桑托斯期待巴西和中国能够在共建“一带一路”等领域广泛合作，让两国人民进一步共享发展带来的成果，共同推动世界和平与发展。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)