本报记者 姜 波

西班牙国家统计局日前发布的最新数据显示，今年7月，西班牙过夜游客达2640万人次，比去年同期增长125%。西班牙埃菲社的一项调查发现，8月上旬，西班牙主要旅游地的酒店平均入住率达到80%，加泰罗尼亚布拉瓦海岸等热门地区的酒店甚至预订一空。旅游市场呈现持续回暖态势。

西班牙的新冠疫苗接种率在欧盟国家中排名靠前，民众出游意愿强烈。西班牙各地政府适时推出了旅游优惠券等鼓励性举措。以马德里自治区为例，从今年7月开始，国内游客可申请每人限额600欧元的旅游优惠券，住宿、参观等可获得最高达50%的抵扣。在这些因素推动下，西班牙国内旅游复苏态势强劲，7月国内过夜游客人次超过疫情前水平，国内游客占游客总数比例由往年的1/3左右增至56.5%。

随着欧盟“疫苗护照”的推出，西班牙的国际游客数量正稳步回升。西班牙国家旅游局投入800万欧元，在欧盟国家主要客源地扩大旅游推介宣传。数据显示，今年7月共有440万外国游客到访西班牙，创下2020年2月以来的新高，同比增长78.3%。国际游客总消费超过52亿欧元，同比增长112.8%。

旅游相关产业和劳动力市场也加速恢复。数据显示，7月西班牙航空旅客人数已经达到疫情前的50%，旅游业就业人数连续两个月实现增长，新增就业24.4万人，同比增长10.5%。

近期，德国宣布下调西班牙的疫情风险等级至“普通风险地区”，英国也取消了完成疫苗接种游客从西班牙返回英国的隔离要求。这将进一步促进西班牙旅游业增长。西班牙酒店业等行业继续推出一系列优惠举措，如房价折扣、预订灵活取消政策等，希望吸引更多游客。

西班牙经济学家委员会表示，旅游业在西班牙经济中占据重要地位，随着旅游业和相关产业持续复苏以及欧盟复苏基金逐步到位，西班牙下半年经济有望加快复苏。

（本报马德里9月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 16 版）

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