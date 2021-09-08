本报记者 牛瑞飞

丹麦气象部门最新数据显示，格陵兰岛近期出现创纪录的20多摄氏度高温天气，而往年此时只有10摄氏度左右。受此影响，该地区的冰盖正在大面积融化，融冰速度几乎是去年的两倍。

8月中旬，美国一家科研机构还在格陵兰岛观测到了数小时的异常降雨。这次降雨是自1950年有记录以来格陵兰岛最大的降雨之一。短短3天内降雨量达到约70亿吨，导致冰盖大规模融化。

据报道，自7月下旬以来，格陵兰岛就出现了大规模融冰，平均每天的融冰约为93.7亿吨。据比利时列日大学气候学家凡特维斯估算，仅7月28日一天，格陵兰岛冰盖就融化了约240亿吨，其中130亿吨流入海洋，另外110亿吨被积雪吸收。格陵兰岛冰盖融化每年夏季都会出现，但如此大规模的融化不容忽视。荷兰乌特勒支大学极地气象学教授范登布鲁克认为，格陵兰岛冰盖融化速度加快的根本原因是全球气候变化。“由于温度升高，周期性的冰层损失变得比以往更多”。

2019年，格陵兰岛也曾发生过巨量冰盖融化。丹麦气象研究所的数据显示，2019年夏天，北极遭遇空前高温，当年7月，格陵兰冰盖融化了1970亿吨。

格陵兰岛的冰盖对于全球气候环境有着极大的影响。美国国家海洋与大气管理局的研究显示，若格陵兰岛现存的所有冰盖融化，全球海平面将上升约7米。《自然》杂志此前刊登的一份研究报告指出，过去20年造成全球海平面上升的水源1/4来自格陵兰岛。格陵兰岛的冰损失率从上世纪90年代的每年330亿吨上升到过去10年的每年2540亿吨。英国利兹大学地球与环境学院教授谢波德认为，格陵兰岛冰盖融化每增加1厘米，受到威胁的人数就增加600万。按照目前的趋势，到本世纪末，因格陵兰岛冰盖融化导致的洪灾每年将影响1亿人的生活。

联合国政府间气候变化专门委员会的研究报告显示，古老冰盖的异常融化是地球变暖和气候变化的最新例证。冰盖加速融化还将造成海洋极端气候发生更加频繁、海洋生态系统受到干扰和破坏，这将进一步加剧全球气候变化。

（本报布鲁塞尔9月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 16 版）

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