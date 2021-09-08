美国对华政策不应被一些政客所绑架，不应建立在臆想和谎言基础上。渲染“中国威胁”的论调，无助于美国外交政策的实现，并会以危险的方式扭曲美国国内政治

出于遏制打压中国的目的，美国一些政客总是不停地在冷战的工具箱里翻找过时的工具，频频以谎言抹黑中国、挑起事端。这种危险的做法反映了美方对中国和中美关系的严重误判，体现出他们对国际大势的严重无知，其结果只会害人害己，终将被时代所摒弃。

为了栽赃中国，美国一些政客制造并散布谎言，到了荒唐的地步。美国众议员麦考尔不久前发布所谓报告，再度炒作“武汉实验室泄漏论”。这份报告将武汉病毒研究所改造中央空调的花费夸大1000倍，以制造该研究所经费惊人、存在“异常”的假象。美国国务院前助理国务卿福特发表公开信指出，2020年12月至2021年1月初，在美国前国务卿蓬佩奥授意下，美国国务院政策规划办公室指使有关官员和顾问绕过专家评估，持续向美国国务院各部门宣扬“新冠病毒系中国政府故意释放的生物武器”等谣言。诸如此类做法不一而足。可以说，美国政客故意制造、传播谣言，毫无底线可言。

在新冠病毒溯源等问题上，美国一些媒体与美国政客唱“双簧”，扮演了不光彩的角色。它们频频援引所谓“情报报告”“匿名官员”，极尽含沙射影、无中生有之能事。在充斥硬伤和谎言的麦考尔报告出台后，《华盛顿邮报》等美国媒体竟然宣称，该报告“提出了一个令人信服的案例，无论是否得到中国政府的许可，都必须对实验室泄漏论进行彻底调查”。这些媒体所标榜的“独立”“客观”“真实”，此时全然不见踪影。为在病毒溯源问题上倡导科学原则，中国驻美国大使馆撰写文章，向一些美国媒体投稿阐述中方有关立场，澄清事实，却均遭拒绝，进一步暴露了美国所谓新闻和言论自由的虚伪性。

美国一些政客为挑起对华“新冷战”，处心积虑给中美关系制造矛盾点、冲突点。有中国企业仅因为创始人得到过中国政府颁发的奖项，就被列入“涉军清单”；有中国留学生仅因为手机里有军训照片，就被怀疑有军方背景而遭遣返。为欺骗更多美国民众接受他们把中国当作“假想敌”的逻辑，为挑拨中国与他国的关系，他们不仅鼓噪增加政府的“对抗中国影响力”资金，还要调动媒体、智库、企业等各方资源打所谓“全社会战争”。对这种臆造、渲染“中国威胁”的做法，美国国内也有大量理性声音表达忧虑。杜克大学公共政策和政治学教授布鲁斯·詹特尔森指出，“中国威胁”正在美国被夸大，这对外交政策来说适得其反，并会以危险的方式扭曲美国国内政治。

美国一些政客企图把“冷战剧本”生搬硬套到今天的中美关系中，把中国当作对手和“假想敌”，如同堂吉诃德挑战风车一样荒诞和危险。在经济全球化深入发展的今天，各国利益深度融合。在全球性风险挑战日益增多的当下，中美合作的需要不是减少了而是增多了。美国一些政客企图通过政治操弄推动对华“脱钩”，甚至妄想通过搞“集团政治”赢得对华“新冷战”，这是对世界和中国发展大势的严重无知。面对美国一些政客挑动中美对抗的危险举动，国际社会普遍表达了忧虑。即使是美国的盟友，也不愿意被绑进一个“反华联盟”。

美国对华政策不应被一些政客所绑架，不应建立在虚妄的臆想上，更不应建立在人为编造的谎言基础上。如果美国政客执意这么做，只会让自己早已低迷的国际形象进一步坍塌。中美意识形态、社会制度、历史文化不同，这是客观事实，谁也不可能改变对方。正确的做法是在相互尊重基础上，共同寻找两个大国在这个星球上和平共处之道。中美关系最终应该只寻求这样一种前途，也只有这样一条路可走。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 16 版）

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