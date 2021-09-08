本报记者 闫韫明

核心阅读

近期多项经济指标显示，撒哈拉以南非洲经济逐步恢复增长。分析认为，受益于大宗商品价格上涨、多国经济向好的溢出效应等有利因素，撒哈拉以南非洲经济有望持续反弹。不过，该地区经济相对脆弱，增长前景仍面临疫苗接种困难、通胀压力加剧等带来的下行风险。

国际货币基金组织（IMF）近期发布《世界经济展望报告》更新内容，预测2021年撒哈拉以南非洲经济增速将达3.4%。IMF同时指出，新冠肺炎疫情反弹将对该地区经济复苏造成一定压力。世界银行表示，撒哈拉以南非洲地区经济环境正在改善，但疫情将继续给该地区卫生、教育、投资和经济增长带来不利影响，一些国家还面临较大的通胀压力。

多国经济增速高于预期

受全球宏观环境支撑，撒哈拉以南非洲地区多个国家经济活动已有所恢复，部分国家出口增长明显。

南非储备银行（央行）行长卡尼亚戈近日表示，今年第一季度，南非经济受多个行业增长和外贸表现强劲等因素支撑，增速远高于预期。南非央行将2021年增长预期维持在4.2%。数据显示，南非2021年一季度国内生产总值（GDP）环比增长1.1%，实现连续3个季度经济正增长。根据南非税务局公布的数据，依托矿产和贵金属出口、车辆及运输设备制造、化工产品以及农产品出口等产业的良好表现，南非5月的贸易顺差达546亿兰特（1美元约合14兰特），创下疫情以来新高。

最新数据显示，尼日利亚多项经济指标出现较大改善。尼日利亚央行预计2021年尼经济将增长3.15%。尼央行行长埃梅菲莱日前表示，近期非石油部门对政府财政收入的贡献有所增加，反映出经济多样化转型取得成效。他呼吁政府加大对非石油部门支持，以减少对原油出口依赖。数据显示，尼今年一季度平均每日石油产量为172万桶，已超过2020年四季度156万桶的产量。尼国家统计局最近将一季度经济同比增长0.51%描述为“缓慢但持续的复苏”。

与此同时，受农业和旅游业等回暖的提振，由肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹六国组成的东非共同体预计域内国家今年经济增速将达3.6%。其中，肯尼亚有望增长4.5%。针对近期通胀压力上升问题，肯尼亚央行行长恩乔罗格表示，进口价格上涨和供应紧张是导致近期食品价格上涨的主要原因，未来随着需求逐步下降，通胀仍将维持在目标区间内。

随着经济生产活动陆续恢复，津巴布韦经济在连续两年衰退后，今年也有望增长3.9%。世界银行认为，由于津巴布韦极端贫困人口仍将处于高位，疫情也可能反复，未来经济增速可能出现一定程度下降。

恢复经济与防控疫情并举

世界银行非洲地区首席经济学家佐法克表示，过去一年，为了维护经济、保障民生，非洲国家作出了巨大努力。分析指出，为对冲经济下行风险，撒哈拉以南非洲地区多国持续推出稳经济、保民生举措，扩大货币和财政政策支持力度，取得一定成效。

南非去年启动“总统就业刺激计划”，截至今年6月，该计划在8个月时间内惠及约70万人。南非政府还在打击腐败、缓解能源短缺、吸引投资等方面取得进展。南非政府还及时提出一揽子救济计划，以帮助受到疫情和骚乱影响的企业进行重建，为贫困家庭排忧解难等。

卢旺达政府近期出台了一系列有针对性的经济复苏政策，如扩大政府财政支出为采购新冠疫苗进行融资，并对家庭和企业提供财政支持；放宽财政计划目标以适应政府额外的支出需求；加强对政府债务风险的控制，确保政府债务的可持续性等。这些纾困措施获得IMF肯定。

乌干达近期提出“刺激经济，保民生，保就业，保工商业恢复”计划，具体措施包括多渠道提供信贷特别是低息贷款支持，缓解中小微企业资金链紧张和融资难；实施总额6757万美元的减税方案；城市地区加大劳动密集型公共设施建设力度，为受疫情影响的弱势群体创造就业岗位等。

眼下，非洲只有约3%的人口完成全程疫苗接种。为推动非洲联盟在2022年之前为非洲大陆60%人口接种新冠疫苗的目标，地区多国积极推进本国疫苗接种进程。

尼日利亚近期展开第二轮大范围接种；肯尼亚政府要求公务员、教师等公职人员近期必须完成第一针接种，否则将受到纪律处分；南非加速推进疫苗接种，于8月16日宣布全面开放对所有成年人的接种，比原定计划提前两周。非盟与世界银行宣布联手支持非洲疫苗获取任务组倡议，世界银行将为该倡议订购的疫苗提供购买和接种资金，为至少4亿人提供疫苗。

持续推进一体化意义重大

世界银行分析认为，撒哈拉以南非洲地区各经济体经济发展前景将继续出现分化态势。工业大宗商品出口国的经济增长率预计2021—2022年有望回升至2.4%，主要农产品出口国将在今明两年以平均每年4.5%的速度恢复增长。

分析指出，在出口、投资和消费的共同带动下，非资源密集型国家和依赖矿业发展的国家预计将实现增长；随着疫苗普及，依赖旅游业的经济体将实现温和复苏，而石油出口国和经济较脆弱国家将维持低增长。

此次疫情凸显了非洲对推进一体化进程的迫切需要。非洲经济转型研究中心的报告指出，地区经济应朝一体化、数字化、创新化转型的方向发展。疫情期间供应链的中断提醒非洲，需要建立更强大的区域和次区域供应链，保障货物和服务的快速跨境流动。

随着非洲大陆自由贸易区（非洲自贸区）今年1月1日正式启动，急需新技术以促进非洲内部贸易，数字化战略也比以往任何时候都更加重要。非盟为此专门制定《非洲数字化转型战略2020—2030》，地区国家纷纷出台政策推动数字化发展。

非洲自贸区秘书长梅内表示，疫情背景下，非洲自贸区的建立有特别的意义，要把非洲自贸区作为非洲大陆疫后复苏的重要工具加以利用。非洲开发银行行长阿德西纳日前表示，非洲自贸区是非洲发展经济和进一步深化区域一体化的巨大机会，预计未来两年内将在非洲自贸区相关基础设施上再投入20亿美元。

IMF呼吁，为支持经济复苏，2021年至2025年撒哈拉以南非洲存在大量外部资金需求，国际社会和私人部门应积极帮助地区经济走出疫情阴霾。

佐法克认为，继续推进创造就业机会、加强公平增长、保护弱势群体、促进环境可持续发展的改革措施，将是推动整个非洲大陆实现更强劲复苏的关键。

（本报约翰内斯堡9月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 16 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)