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专家学者共话一带一路理论与实践发展

2021年09月08日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月7日电  （记者王佳可）中国社会科学院7日在京举办纪念“一带一路”倡议提出8周年国际学术研讨会。与会专家学者围绕“一带一路”建设所取得的重要进展和显著成效、新形势下如何推动共建“一带一路”高质量发展等主题进行了深入探讨。

　　中国社会科学院院长谢伏瞻在致辞中表示，“一带一路”建设着眼于世界各国共同发展和繁荣，以看得见、摸得着的实际举措，给沿线国家和地区带来了实实在在的利益。广大哲学社会科学工作者要紧紧抓住这一重大主题，努力构建“一带一路”理论体系，为推动共建“一带一路”高质量发展提供坚实的理论指导。

　　与会专家学者表示，共建“一带一路”不仅是经济合作，也是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径，顺应全球治理体系变革的内在要求，反映了各国特别是广大发展中国家对促和平、谋发展的愿望，彰显同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为全球治理体系变革提供新思路、新方案。

　　会上还举行了《“一带一路”手册（2020）》新书发布会，该书由中国社会科学出版社出版，集纳了近年来“一带一路”倡议理论发展和实践探索、经验总结的最新成果，对其初衷与原则、历史与现状等相关研究成果进行集中展示。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月08日 03 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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