本报记者 陈尚文

“作为全球首个服务贸易领域综合性展会，服贸会为新冠肺炎疫情防控常态化下的世界经济注入了新的动力与活力。”佳能（中国）有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树日前在接受本报记者采访时如是表示。

从1981年第一次访问广东中山，到2005年常驻北京工作至今，小泽秀树见证了中国经济的跨越式发展。其中，物联网、大数据、云计算、人工智能的广泛应用，中国互联网企业的快速崛起，让他感到振奋。

小泽秀树说：“疫情下中国经济率先复苏，消费市场活力日趋增强。”他强调，数字化防疫举措提高了疫情防控工作的效率，为跨国企业在华发展提供了稳定环境和宝贵商机。

“在全球疫情形势依然严峻复杂的背景下，本届服贸会成功举行，其重要意义不言而喻。”在小泽秀树看来，服贸会集“国际性”“国家级”“综合型服务贸易平台”于一身的特点造就了其独特性。服贸会的举办，体现了中国政府对服务贸易发展的高度重视，以及不断促进服务贸易规模扩大、竞争力提升的决心与信心。

“今年服贸会聚焦‘数字开启未来，服务促进发展’，可谓恰逢其时。”小泽秀树说，新一轮科技革命带动数字技术强势崛起，促进产业深度融合，引领服务经济蓬勃发展。“服贸会为各国企业搭建了一个碰撞思想、交流成果和洽谈合作的平台。大家在展示服贸领域数字化最新前沿技术与成果的同时，也能深入了解服贸行业客户对数字化应用的真实需求，了解中国市场的新发展趋势。”

本届服贸会首次设立数字服务专区，吸引了众多国内外数字服务龙头企业亮相，还围绕数字经济和数字贸易策划举办了多场高峰论坛。据介绍，佳能集中展示了自身在影像应用、智能办公、商业印刷等领域的新技术、新产品及解决方案。“通过服贸会平台，佳能一方面希望能够参与推动中国国内服务业产业升级实践的进程，另一方面也希望有机会把在中国本土研发的优秀技术与解决方案成果推荐给全世界。”

小泽秀树认为，中国不断优化营商环境、持续扩大对外开放为在华外国企业发展带来了诸多便利。“外商投资法及其实施条例正式实施以来，中国外商投资准入负面清单进一步缩减，意味着外资进入中国将获得一视同仁的政策环境，有助于佳能等外资企业进一步拓宽在华业务的类型与领域。”

小泽秀树还观察到，中国产业和消费升级正在不断加快，这对拥有多元化产品布局的佳能来说，是难得的发展契机。“我们对中国经济的活力充满信心。”小泽秀树表示，佳能将继续扎根中国、深耕市场，秉承“共生”的企业理念，与中国经济共同成长。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)