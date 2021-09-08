本报厦门9月7日电 （记者刘晓宇）9月7日上午，2021金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在厦门拉开帷幕。在全球新冠肺炎疫情形势依然严峻的背景下，加强团结合作、应对全球性风险挑战，成为包括金砖国家在内的发展中国家重要的发展议题。

本届论坛以“携手创新合作，共促全球产业链供应链稳定畅通”为主题，来自包括金砖国家在内的发展中国家驻华使节、国际组织代表及相关国家政府、企业、科研机构和行业组织的代表以线上或线下的方式参与论坛，就金砖国家产业链和供应链政策规划、最佳实践、绿色转型以及人才培养合作等议题开展对话交流和经验分享。

俄罗斯工业和贸易部副部长格鲁杰夫在论坛上表示，“数字化已经融入工业生产等各行各业中，这是未来发展的大势所趋。”他建议，金砖国家应该在优化技术、生产、物流和管理流程上共同努力，利用数字化的灵活性实现可持续发展。

工信部部长肖亚庆在发言中提出，金砖国家要从项目开发、政策协调、人才培养三方面着手，务实推动金砖国家新工业革命领域合作，促进共同实现技术进步、产业转型和经济发展。

本届论坛上，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地的揭牌仪式也同期举行。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 03 版）

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