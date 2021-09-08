透过服贸会，各方进一步看到中国与世界共享机遇的真诚意愿、共同发展的务实行动、共克时艰的勇毅担当

9月7日，2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）落下帷幕。6天时间里，来自153个国家和地区的1.2万余家企业相聚北京、相会云端，共商合作、共促发展，达成丰硕成果。与会人士普遍认为，习近平主席在本届服贸会全球服务贸易峰会上发表的致辞展现出中国继续扩大开放、谋求合作共赢的坚定决心，在全球疫情形势依然严峻复杂的情况下，中国成功举办本届服贸会，为全球服务贸易发展和世界经济复苏注入了重要动力。

本届服贸会特色鲜明、富有成效。无论是参与国家数量、企业数量，还是线上线下参展企业国际化率、综合展整体国际化率，本届服贸会都有明显提升。这充分说明中国不断扩大开放、服务贸易不断发展，在全球的影响力和吸引力不断增加。数字经济是世界经济发展的重要方向，是后疫情时代全球贸易发展的新潮流。本届服贸会聚焦数字化，全面展示数字领域新技术、新模式、新业态、新成果，有助于推动全球数字经济和数字贸易朝着更快、更好的方向发展。

透过本届服贸会，各方进一步看到中国与世界共享服务贸易发展机遇的真诚意愿。在各国急需增强信心、凝聚共识、加强沟通、深化合作之际，中国成功举办本届服贸会，以实际行动支持全球抗疫合作，促进共同发展。“我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。”习近平主席的致辞振奋人心。与会人士指出，习近平主席的致辞“让我们看到了中国为破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题所作出的努力”。

透过本届服贸会，各方进一步看到中国始终以开放胸怀谋划共同发展的务实行动。中国立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。习近平主席宣布，中国将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区；将扩大合作空间，加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展成果；将加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区；将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。这些新举措吸引全球关注，各界人士认为，新举措将进一步促进中国经济转型，有利于各国从中国发展中受益。

透过本届服贸会，各方进一步看到中国携手各国共克时艰的勇毅担当。百年变局与世纪疫情交织叠加，单边主义、保护主义甚嚣尘上，全球发展赤字、治理赤字更为凸显。中国与各国携手抗疫、共克时艰，坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”破解问题。中国不仅有效控制国内疫情，还不断为全球团结抗疫提供助力，不仅着力推动本国经济高质量发展，还努力为世界经济复苏和增长贡献力量。

凡益之道，与时偕行。中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程。新征程上，中国扩大开放的步伐坚定不移，谋求与各国共同发展的决心坚定不移，将携手各国不断书写合作共赢的精彩华章。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)