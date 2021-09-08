本报记者 万 宇 尚凯元 屈 佩

中国高度重视应对气候变化，将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）上，围绕碳达峰、碳中和主题，“中国碳中和发展论坛”“绿色发展国际高峰论坛”“碳中和经济发展论坛”等10多场相关系列活动举办，就如何实现“双碳”目标，加强服务贸易在节能减排中的作用，构建绿色发展方式和生活方式，推进全球生态文明建设等领域展开积极探讨。

“体现了中国的大国担当和建设生态文明的决心”

“吃完早餐，乘坐电动汽车，按照智能驾驶规划的路线上班；在绿色建筑里开始一天的工作；光伏发电供能的机器人送来可循环包装的快递包裹；住宅的光伏电池储存电力，接入区域电网……”这是本届服贸会上发布的新书《一本书读懂碳中和》中描绘的2060年的生活场景。

近年来，世界各地极端天气频现。根据世界气象组织发布的《2020年全球气候状况》报告，2020年是有记录以来三个最热的年份之一，全球平均温度比工业化之前水平高出约1.2摄氏度，2011至2020年是有记录以来最热的10年。导致全球变暖的主要原因是人类活动不断排放的二氧化碳等温室气体。

联合国环境署驻华代表涂瑞和说，人类可持续发展进程面临三大全球层面的环境危机：一是气候变化；二是生态系统退化和生物多样性的丧失；三是污染和废弃物。这三大危机相互关联。“无论从短期还是长期看，低碳和绿色转型发展将产生最大的经济、社会和生态环境效益，是疫后重振经济、应对三大危机的最佳策略。”

世界银行中国局首席经济学家艾卡思表示，中国提出“双碳”目标，受到国际社会欢迎，该目标对于落实应对气候变化《巴黎协定》意义重大。

安永大中华区能源资源行业联席主管合伙人朱亚明说，“双碳”目标要求“用较短的时间完成全球最高碳排放强度降幅，这充分体现了中国的大国担当和建设生态文明的决心”。目前，中国可再生能源开发和利用规模居世界首位，特高压技术正在大规模推广，新能源车和锂电池的生产规模及保有量全球领先，森林蓄积量连年增长，这都预示着中国已为实现“双碳”目标打下基础，相信在顶层设计与政策引导下，通过全社会的努力，“双碳”愿景将会实现。

“实现全球产业链各环节低碳减排和绿色成本共担”

在本届服贸会上，许多中国企业带来推进绿色发展的案例展示，显示出绿色转型和可持续发展所孕育的巨大机遇。

京东云华东数据中心节能减排实践是其中之一。随着产业数字化、智能化转型进程加速，数据中心能耗需求也在持续增长。在今年的“618”促销中，得益于新一代定制化的中央处理器、存储及电力系统，京东云华东数据中心单机柜比传统的服务器性能提升50%以上，能耗比同等配置的机柜降低7%以上。通过应用变频、间接蒸发冷却等节能技术和精细化管理，该数据中心年均电源使用效率呈逐年下降趋势。

良好的国际服务贸易合作是实现“双碳”目标的“助推器”。朱亚明表示，服务贸易可以推动低碳先进技术的深度融合，形成国际先进绿色低碳产业集群。在建设绿色“一带一路”背景下，低碳绿色服务贸易合作可以为推动“双碳”目标实现提供经济投资动力，“通过国际多边合作，推动碳定价相关全球贸易规则制定，努力实现全球产业链各环节低碳减排和绿色成本共担，促进绿色贸易发展”。

联合国驻华协调员常启德说，交通运输在实现联合国2030年可持续发展议程中将起到重要作用。共建“一带一路”为可持续的交通运输发展做出了表率，也为沿线国家和地区带来了收益。“在本届服贸会上，我看到了中国各界提出的实现减排目标的具体举措，例如北京绿色出行的碳普惠活动。我相信，中国可以实现可持续的增长，获得大量绿色发展新机遇。”

米其林集团中国区总裁、首席执行官伟书杰说，“十四五”规划纲要从资源利用效率、利用体系、绿色经济、政策体系四个方面对加快发展方式绿色转型进行了阐述。绿色转型和数字转型也带来巨大商机。传统行业需要转型升级，新行业新岗位也会出现，投资者将会找到新的机会。有社会责任感、注重环保的企业更能获得消费者和投资者的青睐，市场需求在发生变化，绿色消费成为时尚。

“国际社会应加强合作，共同提高绿色发展能力”

鸟鸣清脆，花香淡雅，青草环绕，满眼绿意……这是本届服贸会中国服务贸易发展成就展展区带给参观者们的视听盛宴。秉持减量化、再使用、再循环的环保理念，展区内90%以上的搭建材料都可实现回收再利用。

热带植物掩映下，电子屏幕里播放着来自菲律宾和哥斯达黎加的视频。目前在两国的部分热带雨林中，许多太阳能供电的旧手机变身“顺风耳”，实时监测雨林中人类活动的声音和蜘蛛猴的叫声，通过人工智能云识别和手机应用软件，推送给护林员和生物学家。如果有盗伐者的汽车发动机和电锯声响，护林员可以根据定位第一时间前往制止。生物学家则可根据蜘蛛猴的叫声，判断当地蜘蛛猴的种群和活动规律，进行保护研究。

从一次性餐具到家居用品，从电子产品外壳到安全帽，从汽车内饰到风力发电叶片，竹子被广泛应用于城乡生活、工业生产、建筑建材等各行各业，正成为低碳生活的重要组成部分。国际竹藤组织东非区域办事处主任傅金和表示，作为绿色、低碳、速生、易再生、可降解的生物质材料，竹子能替代木材和高耗能的塑料、混凝土、钢材等，实现节能减排，助力实现碳中和。

2020年中央经济工作会议提出，要抓紧制定2030年前碳达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。肯尼亚驻华大使馆公使爱德华·基曼尼认为，中国政府和民众环境保护意识越来越强，围绕实现“双碳”目标而开展的诸多实践吸引了全世界的目光。“肯尼亚处在应对气候变化和生物多样性保护的前沿，可以从中国的环保行动中汲取经验，国际社会应加强合作，共同提高绿色发展能力。”

索马里驻华大使阿瓦莱说，索马里的风能和太阳能资源丰富，中国企业在绿色能源开发和利用方面积累了丰富的经验和成熟的技术。他希望索马里与中方加强合作，携手建设新的清洁能源体系，解决索马里电力供应短缺状况，降低碳排放。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)