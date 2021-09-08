本报北京9月7日电 （记者李晓晴）记者从7日举行的国新办新闻发布会上获悉：农业农村部会同国家发改委、国家粮食和物资储备局、山东省政府，将于9月9日至11日在山东省济南市举办国际粮食减损大会。大会以“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”为主题，主要目的是搭建二十国集团成员、各区域国家代表、国际组织、跨国公司、学界等多方参与对话的平台，探讨国际粮食减损挑战、合作、责任和治理等重大议题。

“粮食安全是全球粮农治理的重要内容，全球气候变化和新冠肺炎疫情大流行，给世界粮食安全带来重大挑战。”农业农村部相关负责人介绍大会背景，去年11月21日，习近平主席在二十国集团领导人第十五次峰会上指出，中方倡议适时召开国际粮食减损大会，欢迎二十国集团成员和相关国际组织积极参与。

目前，大会已经邀请到了意大利、美国、英国、法国、印尼等二十国集团国家农业部长，联合国粮食峰会特使、联合国粮农组织总干事等国际机构负责人，以及乌拉圭、塞尔维亚、斐济等国家和地区代表线上发言。同时，澳大利亚、加拿大、爱尔兰、智利等15国驻华大使、50多个国家代表、40多位国际知名专家，以及多家跨国企业负责人将出席大会，这是新冠肺炎疫情发生以来，中国在农业领域举办的最大的一场国际盛会。

目前大会各项筹备工作进展顺利。主要包括以下几个方面：一是精心策划主题内容，采用“线下+线上”形式召开；二是积极展示减损成果，大会确定国家农作物品种展示示范中心（商河）、中央储备粮济南直属库有限公司作为两处现场观摩点；三是持续加大宣传力度；四是全力做好服务保障。

中国政府高度重视粮食生产和节粮减损。近年来，中国在保障粮食安全和节粮减损方面进行了积极探索，形成了一些有益的经验做法。我国非常重视与世界各国开展这方面的合作，在联合国粮农组织、二十国集团、亚太经合组织等框架下推动开展了信息共享、技术交流、人员培训等合作，特别是帮助发展中国家提升粮食减损和安全保障能力。下一步将以召开本次大会为契机，推动建立国际粮食减损合作机制，共同减少全球粮食损失浪费，共同促进世界粮食安全。

召开这次大会，将有助于凝聚国际社会在粮食减损方面的共识，构建全球共同节粮减损的良好氛围，增强疫情下世界粮食安全韧性；有助于为即将举办的世界粮食峰会和二十国集团领导人峰会储备成果，勾勒未来合作的时间表和路线图，推动形成长效合作机制；有助于促进农业应对气候变化和绿色发展，实现联合国2030年可持续发展议程，为“零饥饿、零贫困”目标贡献力量。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 02 版）

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