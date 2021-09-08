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阿富汗塔利班：临时政府将确保国家“持久和平、繁荣与发展”

2021年09月08日05:27 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔9月7日电（法里德·贝赫巴德）阿富汗塔利班7日在宣布组建临时政府后发表声明说，临时政府将确保阿富汗“持久和平、繁荣与发展”。塔利班发言人穆贾希德表示，塔利班最高领导人海巴图拉·阿洪扎达将以埃米尔的身份领导国家。

　　声明说，临时政府组成人员将在伊斯兰教原则下努力工作，保护国家最高利益，保障边境安全，确保阿富汗“持久和平、繁荣与发展”。阿富汗愿在相互尊重的基础上与周边国家及世界各国发展稳定健康的关系，绝不允许任何人或组织利用阿富汗领土威胁别国安全。阿富汗政府将努力保护所有外交使团、人道主义组织和外国投资者的安全。

　　声明还表示，阿富汗需要人民的支持，以重建饱受战争蹂躏的国家。阿富汗人民应遵守伊斯兰教原则。政府将保护人权。

　　声明落款是“埃米尔阿洪扎达”。

　　穆贾希德当天在阿富汗首都喀布尔举行的记者会上宣布，塔利班决定组建临时政府，并公布了临时政府主要成员。他在记者会结束后回答媒体提问时表示，阿洪扎达将以埃米尔的身份领导国家。（参与记者：史先涛）

(责编：郝江震、岳弘彬)

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