【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

2021年9月16-17日，上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议将在塔吉克斯坦首都杜尚别召开。区域安全是上合组织的传统议题，本次会议将特别关注阿富汗局势。上合组织自2001年6月成立以来，始终高度关注阿富汗局势。当前阿富汗形势对周边国家、整个欧亚地区和国际安全构成严峻挑战。

上海合作组织成员国元首始终高度关切阿富汗形势。塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在杜尚别与阿富汗总统阿什拉夫·加尼和阿富汗议会下议院议长拉赫蒙·拉赫莫尼举行了私人会晤。此外，拉赫蒙总统分别与俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦总统举行工作会晤，就阿富汗局势进行全面深度磋商。俄罗斯、中国和乌兹别克斯坦均致力于解决阿富汗问题。上合杜尚别峰会召开前夕，成员国必须就阿富汗问题统一立场，充分考虑局势发展的不可预测性和前景的模糊性。

2021年7月14日“上合组织—阿富汗联络组”外长会议由塔方主持在杜尚别举行。联络组首次举行外长级高层会晤，原因在于阿富汗局势紧张和暴力升级，阿富汗的未来直接影响地区安全。

近期阿富汗局势迅速恶化和升级，上合组织对阿富汗问题的关注持续上升。据联合国专家评估，阿富汗3700万居民近半数亟需人道主义援助，全国34个省份中有27个省饥饿率超过临界水平。对阿富汗军事冲突升级的担忧阻碍了阿富汗和平进程，饱经苦难的阿富汗依然前途未卜。

美国和北约盟国从阿富汗限期撤军是阿富汗局势恶化的催化剂。美国总统拜登正式宣布，美国将于2021年8月31日结束“20年战争”，终结历史上“最漫长”的海外军事行动，黯淡撤离。无论美国和盟国如何评价在阿军事行动的成效，华盛顿事实上已经承认，美国未能在阿富汗实现既定目标。

然而，20年过去，事与愿违，阿富汗仍然是受恐怖主义影响最严重的国家。2019年阿富汗共有5725人死于恐怖袭击，占全球恐袭死亡人数的41%，其中，塔利班宣布对87%的遇难者负责。2020年情况仍未缓和，阿富汗全国共发生2.5万多起暴力事件，比上一年增长10%。2021年局势进一步恶化，据联合国统计，仅前3个月就发生7177起安全事件，比去年同期增长61%。今年夏天，塔利班武装行动增加，情况持续恶化。

阿富汗战争爆发以来的20年间，该国成为全球最大的毒品生产国与输出国。过去5年，全世界84%的鸦片产自阿富汗，2001年以前这一比例只有5%。更为严峻的是，北约盟军未能彻底清除阿富汗境内的国际恐怖主义流毒。相反，阿富汗塔利班激进运动日益频繁；基地组织武装没有撤到阿境外，而是转入地下活动；伊斯兰国武装的恐怖活动日益猖獗；阿富汗境内武装与极端组织都有所增加。

据评估，美国和盟国在阿富汗的军事、政治、人道行动耗资近1万亿美元，这一切却并未给阿富汗带来和平、安全和稳定。国际社会眼睁睁地看着阿富汗一步步沦为整个欧亚地区紧张局势的策源地。与阿富汗毗邻的上合组织国家首当其冲。阿富汗这个40多年来流血冲突不断的国家再次面临艰难的抉择：共同探索“和平与民族和解的公式”，还是重新燃起全面国内战争的致命火焰。

美国在阿富汗的教训再次证明，阿富汗“死结”不能“用斧子解决”，强大的“不可摧毁”的美军和北约盟军也做不到。无论冲突各方僵持多久，阿富汗问题过去、现在和将来都不能用武力解决。只有阿人才能找到战争迷宫的出口，通过内部各派政治对话走向民族和解。除了“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程外，别无选择。“上合组织—阿富汗联络组”外长会议联合声明再次重申了这一点。阿富汗的外部伙伴只能提供协助，不能干涉局势。

长期以来，联合国一直对解决阿富汗问题发挥主导作用，这是阿富汗问题的多重性、复杂性和尖锐性决定的，阿富汗危机早已不再局限于本地区，而是成为全球性威胁。阿富汗是上合组织观察员国，上合组织支持联合国解决阿富汗问题的努力，致力于帮助阿富汗重归和平稳定的轨道。上合组织高度关切阿富汗局势，希望阿富汗成为一个远离恐怖主义、战乱和毒品的国家。在可预见的未来，上合组织及其所属的地区反恐怖机构将继续与联合国、独联体集体安全条约组织、亚洲相互协作与信任措施会议和国际社会一道，在必要的情况下与伊斯兰合作组织相配合，确保阿富汗有一个可预测的未来。

（作者系政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长，翻译：杨波）

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