【塔吉克斯坦】阿利莫夫

作者阿利莫夫出席2021年圣彼得堡国际经济论坛

2021年6月2日至5日，一年一度的圣彼得堡国际经济论坛成功举行。尽管新冠肺炎疫情尚未平息，本届论坛仍然吸引了各国政要、企业家、金融家、资深学者与会，在2020年疫情期间展露头角的年轻企业家们也参加了论坛。2021年圣彼得堡国际经济论坛的核心议题是密切经济联系，加强平等合作，降低疫情影响，帮助各国经济和全球经济尽快回归正常轨道。

与会的企业家和学者高度关注欧亚大陆的经济发展问题。欧亚经济的整体发展是一个复杂的、创造性的进程，上合组织国家的发展战略、欧亚经济联盟的一体化发展和“一带一路”都是这个进程的组成部分。上合组织和欧亚经济联盟是欧亚一体化进程的两大基石，覆盖10个国家的32亿人口（约占全球人口的42%），对全球GDP的贡献超过22%（2019年数据）。圣彼得堡经济论坛设置了专门议题，讨论上合组织和欧亚经济联盟相关问题，引起与会者高度关注。

今年是上合组织成立20周年。上合八国不仅是欧亚经济可持续发展的重要依托，也是全球经济快速发展的关键要素。上合国家密切合作，共同渡过了新冠疫情最复杂的时期；当前，各国正加紧协调，努力减少疫情对经济的负面影响，积极落实今年1月莫斯峰会通过的《〈上合组织至2025年发展战略〉2021-2025年落实行动计划》。上合组织成立20周年的纪念峰会将在杜尚别举行，峰会将探索合作的新模式、新方向、新理念、新措施，引领上合国家高质量发展。

欧亚经济联盟在本届圣彼得堡经济论坛上展示了新的发展愿景，推介了欧亚经济联盟各成员国元首2020年11月20日通过的《2025年前欧亚经济一体化发展战略方向》。《战略方向》旨在提升欧亚经济联盟成员国的投资和创新水平，健全灵活的经济刺激机制，保就业稳就业，帮助各国实现赶超式发展。

《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》在欧亚伙伴关系建设中发挥着重要作用。协议2019年10月25日正式获批，大大提升了合作质量，增强了协调机制的透明度，简化了贸易手续。2019年6月6日签署的《欧亚经济联盟与中国国际运输货物和交通工具信息交换协定》缩短了货物在联盟和中国关境通关手续的办理周期，提升了协议签署国过境运输的竞争力和吸引力。

截至2021年初，欧亚经济委员会已同14个国家签署第三方市场合作谅解备忘录，同9个国际组织签署备忘录，同5个国家签署了不同形式的贸易协议，有摩尔多瓦、古巴和乌兹别克斯坦三个观察员国。此外，欧亚经济联盟与印度正就开设自贸区、签署关于保护和鼓励投资的协议进行密切磋商。巴基斯坦也积极探讨同欧亚经济联盟设立自贸区的问题。俄中印三边机制内的大欧亚经贸对话亦在逐步扩大。

上海组织经济合作的地域日益扩大。上合组织与东盟、联合国亚太经社会、世界粮食计划、世纪旅游组织、联合国欧洲经济委员会、联合国工业发展组织、联合国贸发会议的合作与磋商正积极推进。

上合组织和欧亚经济联盟的经济合作动力强劲，互补性强。上合组织和欧亚经济联盟致力于发掘成员国、国际组织和多边机制的发展潜力，这符合欧亚国家谋求全面、开放、互利、平等发展的利益。更加重要的是，这些举措符合国际法，遵循平等、相互尊重、关切各国利益的原则。

上合组织和欧亚经济联盟逐步加强协作，上合组织和欧亚经济联盟国家有深化合作的意愿，也有不少成功合作的案例。例如，《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》涉及六条过境欧亚经济联盟和上合国家的国际交通运输走廊。最长的一条交通走廊总里程8445公里，从太平洋沿岸的连云港至波罗的海沿岸的圣彼得堡，主线和支线经过所有欧亚经济联盟国家。

上合组织在加强铁路互联互通方面也有长远规划。2014年，中哈连云港物流合作基地正式投入运营，大大提升了欧亚地区的交通运输水平，为中亚产品向东南亚地区出口打开了一条海上通道。

总长度10900公里的新亚欧大陆桥是“一带一路”重点建设的交通走廊。新亚欧大陆桥取道中亚和俄罗斯，终点到荷兰鹿特丹。这条国际铁路运输通道安全可靠，运能有保障，在新冠疫情期间一枝独秀。2020年中欧班列共开行12400列，共发了113.5万个标准箱，同比增长56%。自2011年首列中欧班列（重庆至杜伊斯堡）成功开行以来，开行范围持续扩大，国内累计开行超过百列的城市增至29个，通达欧洲城市90多个，涉及20余个国家。

圣彼得堡至印度孟买港总长度7200公里的交通走廊是欧亚交通运输体系的南北大动脉，依次经过俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗和印度。近年来，俄罗斯积极升级改造贝加尔——阿穆尔铁路和西伯利亚大铁路，一期工程计划新建670公里铁路，预计今年底竣工；二期工程计划建设1300多公里铁路。今后四年，贝阿铁路和西伯利亚大铁路的吞吐量将增至1.8亿吨，比2020年的运能增长25%。

今后几年，欧亚大型物流中心和无水港建设将继续推进。哈萨克斯坦有两个大型项目，总面积600多公顷。中哈霍尔果斯国际边境合作中心是欧亚协同发展的关键项目之一。

乌兹别克斯坦核电项目也是欧亚协同发展的重大项目。根据俄罗斯和乌兹别克斯坦签署的政府间协定，俄罗斯国家原子能公司计划在乌新建两组三代+反应堆（VVER-1200核电机组）核电站。中国和白俄罗斯正在积极推进巨石工业园区建设，这是两国投资规模最大的双边合作项目，主打商贸和高科技特色，布局未来几十年的高质量发展。

工业现代化是欧亚合作的重点领域。在轮值主席塔吉克斯坦的倡议下，今年7月，上合组织杜尚别20周年纪念峰会期间将首次召开上合工业部长会议，商讨上合国家制造业产业链配套，大型工业合作项目等问题。在中亚国家先后出台本国快速工业化发展纲要的新形势下，工业部长会议的重大意义毋庸置疑。近期，塔方还筹备举办上合组织能源部长会议。

当前，欧亚地区一体化发展的进程正在加速。这让人不由地想起圣彼得堡著名景观开桥的闭合阶段，涅瓦河上的船舶鱼贯通过后，厚重的大桥从两岸缓缓落下，间距越来越小，直至完全融为一体，的确是蔚为壮观的景象！

桥梁不仅使两岸变通途，也让两岸人民的心相亲。国际局势错综复杂：少数国家和国际组织故意设置障碍，意欲阻碍发展，妄图“火烧合作之桥”；欧亚国家和人民则坚持加强合作，持续深化联系，力图“架设合作之桥”，畅通渠道，相向而行。可以肯定地说，大欧亚伙伴关系是不可逆转的时代潮流，没有任何力量能够阻挡这一前进的步伐。最关键的是，这种新型合作关系符合参与各方的利益，旨在实现欧亚大陆的全面繁荣。

作者：政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长。翻译：杨波

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