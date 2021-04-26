人民网>>国际

【图解】展示决心增强信心 多国人士高度评价习近平主席在领导人气候峰会上的重要讲话

2021年04月26日14:18  来源：人民网-国际频道
 

(责编：崔越、刘慧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved