【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

新冠肺炎疫情对全球经济造成了沉重打击，改变了所有人的日常生活。疫情再次证明，团结合作才能共克时艰，战胜困难。抗击疫情期间，中国和中亚各国表现出高度互信，迅速向伙伴国输送药物，公共卫生专家密切交流疫情防控经验，科技交往、创新合作、项目推进均达到新高度。中国与中亚平等互利的抗疫合作取得了良好效果：保护了人民生命健康，降低了疫情对经济的影响。

新冠肺炎疫情是对世界各国和全人类的一次巨大考验。据专家估计，疫情蔓延的拐点正在到来。据预期，全员接种疫苗将加快生活全面恢复正常的速度。疫情尚未结束，中亚各国已开始依托高科技和增长的国力，推进可持续发展国家战略。中亚各国坚信，开发经济增长新动能的时机已经成熟。中亚各国对中方抱有特别的期待，因为中国是世界上第一个控制住疫情，实现经济恢复性增长的国家。与此同时，中国积极帮助其他国家克服疫情影响，尽量降低疫情造成的损失。中国向欧亚国家提供疫苗无偿援助是中国对全球抗疫的巨大贡献。

中国引领发展方向

中国迅速果断地控制了疫情，同时还取得了举世瞩目的发展成果。这些成果不仅对中国社会非常关键，也深刻地影响着后疫情时代的全球发展。首先，尽管疫情期间实施了各种限制措施，中国仍在发展中国家中率先实现了根除极端贫困的目标。其次，中国是世界主要经济体中唯一没有出现经济衰退，实现经济正增长的国家。第三，在发达国家失业率全线大幅飙升的情况下，中国在2020年新增就业岗位1186万个。第四，中国成为数字化、人工智能、云技术和5G等高科技领域的领军国家。第五，中国提出2021年国内生产总值增长6%以上，确保全面建成小康社会的目标。为实现上述目标，中国政府决定大幅增加对基础研究的投入，中央本级基础研究支出增长10.6%。“十四五”规划纲要草案提出，全社会研发经费投入年均增长7%以上。今后五年，中国加大研发投入将进一步巩固和提升中国的科技优势，并与其他举措相配套，共同促进社会经济健康快速发展。

中国摆脱新冠疫情影响，实现经济复苏增长，也为数字丝绸之路、健康丝绸之路和绿色丝绸之路建设注入了动力。“一带一路”进入全面实施的新阶段，要求中国将本国发展规划与周边国和伙伴国的国家发展战略进行精准对接，全面提升产能合作水平；重点聚焦铁路、港口、电力基础设施互联互通项目，以及电子商务合作项目。中国持续提升科技水平，扩大对外开放将给中亚和全世界带来空前的机遇。

坚定大方向，差异化推进

中亚国家致力于发展经济，但并不全盘照搬，而是从本国国情出发，借鉴中国的发展建设经验，制定本国中长期发展纲要。例如，哈萨克斯坦2020年正式启动《2025年国家产业和创新创新发展纲要》，预计投入20多亿美元。在上一个五年发展纲要期间，哈全国共有500多家工业企业投产，冶金制品产量增长120%，制造业在工业体系中的比重从31.8%提升至41.6%，工业品实现出口创汇700亿美元。

过去十年，乌兹别克斯坦工业生产年均增长8.4%。2020年，乌制造业增长7.1%（2019年增长6.6%），成为全年经济增长的主要动力。2020年，乌兹别克斯坦全国建成197家大型工厂和基础设施，几千家中小型工厂和基础设施。1家氨肥和尿素加工厂、1家硝酸盐加工厂投产。穆巴列克天然气化工厂、加兹利炼油厂、舒尔坦气制油工厂、塔什干冶金厂安装了液化天然气生产装置。塔什干州、安集延州、吉扎克州、卡什卡达里亚州、撒马尔罕州、锡尔河州和费尔干纳州等地IT工业园区共吸引500多家企业入驻运营。根据乌兹别克斯坦2021年工业发展规划， 226大型工业和基础设施项目将投入运营，全国84个地区和城市将新建科技园区、小型工业园区、区域产业集群、物流中心100家。

《吉尔吉斯共和国2018-2040国家发展战略》规划建成各行业设施244个。尽管受到疫情影响，2020年，吉尔吉斯斯坦重要金属和金属制成品产量仍然实现了60.8%的增长，矿产资源开采的比重提升至5.6%。据预期，未来五年，吉工业生产的年均增速将不低于4.6%，新增2.5万个就业岗位，工业品出口大幅增长。

《塔吉克斯坦2020-2025加快工业化纲要》提出工业生产增长150%的目标。为实现这一目标，塔政府正平行推进六个行业的发展纲要，旨在为加快工业化打下牢固的基础。2014至2019年的六年间，塔全国建成投产工厂1632家，吸纳就业人员3.3万人。尽管受到疫情影响，2020年塔吉克斯坦经济仍逆势增长4.5%，增速居中亚五国之首，工业品产量增长9.7%。据预期，至2025年，工业对塔国内生产总值的贡献将提升至22%。

中亚国家积极布局，大力打造实力雄厚、竞争力强、面向未来的国家工业体系。中亚国家深知，离开高质量的发展和完备的工业体系，就无法实现经济社会的快速发展。新冠肺炎疫情引发的经济危机再一次证明，中亚国家选择工业化发展战略是明智之举，要抓住时机再出发。

随着全球和中亚逐步放开疫情限制措施，主要金融机构也调整了对相关国家的经济发展预期。欧亚开发银行预测，2022年哈萨克斯坦国内生产总值将增长4.2%，吉尔吉斯坦增长5.1%，塔吉克斯坦增长7.4%。世界银行对2022年中亚国家经济增速的预测相对保守，分别为吉尔吉斯坦4.5%、哈萨克斯坦3.5%、塔吉克斯坦5.5%、乌兹别克斯坦4.5%。世行专家指出，“一带一路”直接投资额规模的扩大，将与其他关键要素一同拉动中亚经济。

建合作之带，走共荣之路

共建“一带一路”给中亚带来的经济效益日趋凸显。中国对中亚经济社会发展和工业化转型的推动作用毋庸置疑。中国对中亚的投资额和双边贸易额双双实现20年连续增长。据专家测算，截至2019年初，中国对中亚五国的直接投资累计总额接近150亿。最近7年，中国对中亚的投资结构发生显著变化，资金越来越多地投向制造业。

哈萨克斯坦的投资吸引力相当具有代表性。新冠疫情肆虐的2020年前八个月，中国向哈注入直接投资3.6亿美元（比上年同期增长80%）。2020年9月30日，哈萨克斯坦札纳塔斯风电项目首批风机并网，标志着中亚地区装机容量最大的风电项目正式开始送出绿色电力。据预期，2021年上半年该项目即可达到设计发电能力100兆瓦。

乌兹别克斯坦对中资的吸引力逐年增加。2018年，中乌两国签署了总额68亿美元的46个项目，多数为制造业和加工业项目。截至2020年初，乌兹别克斯坦共有中资企业1652家，占乌全国企业总数的16%，仅2019年一年就新增了531家中资企业。目前在乌中资独资企业有120多家。2019年8月，双方签署协议，将设立中国-乌兹别克斯坦联合投资基金，基金规模将达到10亿美元。该基金主要用于支持乌化学与石化企业的高新技术改造，以及石油天然气加工厂的技术改造。乌兹别克斯坦中资企业的数量仅次于俄资企业（1828家），居第二位。

中国对塔吉克斯坦的投资稳步增长。自2007年以来，中国对塔投资累计总额达到29亿美元，占塔吸引外资总额的30%（俄罗斯投资累计16亿美元，占比16%；美国投资累计6.95亿美元，占比7%）。中资主要投向通讯、交通、基础设施、工程建设、地质勘探、矿产资源开采等行业。

2020年7月，“中国+中亚五国” 外长会晤机制正式启动，旨在克服经贸合作的制约因素，推动贸易结构合理化，加强投融资国际合作。中国与中亚跨境贸易互惠互利，宜率先解禁提速。近期工作重点包括分阶段取消限制措施，开放绿色走廊，简化货物通关手续等。

当前，中国的国内需求正高质量快速发展，中亚正在实施加快工业化与振兴现代农业战略，二者叠加将产生协同增效。中国持续扩大对外开发为中亚国家加快工业化创造了新契机，品种丰富的中亚产品可以在中国市场上占据应有的份额。中亚国家拥有足以实现上述目标的国家资本和资源禀赋。

依托优势资源，大力发展经济

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦天然气的探明储量和出口量排在全球前20。哈萨克斯坦的钨、锌、铅、铜、银和金等矿藏储量占全球储量的比例很高。哈萨克斯坦石油、天然气和煤炭资源丰富，可自主支撑本国电力生产。哈萨克斯坦是世界第一大铀矿开采国，产量占全球41.66%。吉尔吉斯斯坦的矿产资源主要有稀土和金矿，金矿总储量约500吨。塔吉克斯坦的铅、锌、锑、银矿储量居亚洲首位。此外，塔吉克斯坦拥有丰富的水力资源，居世界第8位。

乌兹别克斯坦已经发现2700多处有开采价值的矿床，包括近100种矿物原料，其中60多种已用于工业生产。乌已探获900多处矿床，探明储量总价值约9700亿美元，全国矿产资源总潜力超过3.3万亿美元。铀、铜、金、天然气、钨、磷灰石、钾盐的探明储量居世界前列。

欧亚大陆之间的桥梁

中亚不仅有丰富的矿产资源。近年来，中亚现代交通基础设施快速发展，物流走廊建设稳步推进，成为欧亚大陆桥最便捷的通道之一。不久前苏伊士运河堵塞事件引发全球关注，陆路运输安全稳定，完全可以与海运相媲美，中亚陆路过境通道具有比较优势。新冠肺炎疫情暴发后，过境中亚的中欧班列开行数量呈现双向猛增趋势，运输周期也比海运明显缩短。

近年来，交通始终是中国与中亚合作的重点领域，双方在上合组织框架内持续发展互联互通。除上合组织成员国交通部长定期会晤机制外，上合组织成员国铁路部门（铁路）负责人也定期举行会议，探讨升级现有铁路，建设新铁路的合作计划；以及增开中亚区域交通走廊，促进双边贸易，扩大中亚、中国、欧洲过境贸易的相关问题。在塔吉克斯坦方面倡议下，今年上合组织成员国将举行首次工业和能源部长会议，各方有望达成中亚工业化发展专项纲要，为中亚加快工业现代化赋能。

新冠肺炎疫情不仅是一场史无前例的挑战，也蕴含着前所未有的机遇——跨越式发展、高质量转型的历史机遇。中亚资源禀赋优异、人力资源丰富。据联合国专家评估，在加强区域内合作的前提下，今后十年中亚国内生产总值至少能翻一番。共建“一带一路”将助力中亚经济加速提质。俗话说，无论形势如何错综复杂，在灵活聪明的人看来，机总是大于危。亚洲新兴经济体和非洲多国经济的迅猛增长充分印证了这一点。“中亚雪豹”以工业化为龙头，走向繁荣发展，实现新腾跃的美好前景指日可待。

（作者系政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长；杨波译）

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