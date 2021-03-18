【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

上海合作组织

新冠疫情虽尚未平息，上海合作组织成立20周年杜尚别纪念峰会筹备工作已在紧锣密鼓地进行。日前，据媒体报道，由轮值主席国塔吉克斯坦主持的上合组织国家协调员会议3月10日至13日在塔什干召开，筹办杜尚别峰会是会议的重要议题。据悉，塔方计划协调各方举办150多场不同规模和层次的活动，涵盖上合组织的所有领域和方向。各方期待杜尚别峰会取得丰硕成果，更热盼峰会为上合组织下一个十年描绘蓝图。

新形势新理念

千年之交，全球地缘政治格局剧变，上海合作组织应运而生。今天，上合组织已经成为世界上最大的跨区域性国际组织，有自己的价值理念、利益诉求、社会传统和良好意愿。中国和俄罗斯既是联合国安理会常任理事国，也是上合组织创始成员国，客观上提升了上合组织的国际影响力。二十年来，上合组织从一个年轻、充满活力的组织发展为世界人口最多的综合性区域合作组织，在国际事务中发挥着举足轻重的作用，为维护地区和全球安全稳定做出巨大贡献。

上合组织坚决打击国际恐怖主义、极端主义、毒品走私、跨国犯罪、网络犯罪，应对传统安全威胁和非传统安全威胁的工作卓有成效，受到联合国大会的高度评价。上合组织充分发挥地区反恐怖机构等各种机制的职能，在安全领域积累了丰富的经验，在人类战胜共同的敌人，坚决打击各种安全领域发挥重要作用。而且，上合组织在法律法规建设和实际工作中，坚持用新理念解决本地区出现的各种复杂问题。上合组织的成功经验被联合国，以及其他国际和地区性国际组织广泛借鉴。

魅力源自实力

上合组织不断进取，持续协调各方，应对各种共同威胁和挑战。上合组织推动构建以“上海精神”为核心的国际关系新准则，倡导相互信任、平等协商，尊重各国特色，尊重多元价值。上合的“朋友圈”不断扩大，各国积极协作，共同努力，致力于维护和平稳定，推动可持续发展。

近年来，上合组织发展同其他国际组织的合作关系，在纽约、维也纳、曼谷等地联合举办多场高层次活动。上合与联合国及其下属专业机构的合作堪称全球性和跨区域性国际组织合作的典范，部分项目具有开创性特征。上合组织与各方共同摸索出成熟的工作机制和有效的互动模式，协调政治、安全、经济、文化等各领域问题。

除国际组织外，区域外国家也对上合组织表现出高度兴趣。这充分证明，上合组织的国际影响力和吸引力在不断提升。

商讨经济合作新议程

帮助各国应对新冠疫情影响，促进经济恢复，使经贸合作回归正常轨道，是上合组织近期的工作重点。2021年，上合组织计划举行近50场大型经贸活动，部分活动为首次举办。例如，上合组织将举行首次工业和能源部长会议，以及以扶贫减贫、数字经济、电子商务和创新为主题的会议和论坛。上述活动将开启上合经济合作新议程。

上合组织充分具备提速发展的资源禀赋。成员国矿产、森林、淡水资源储量丰富，冶金、机械制造、能源和交通领域处于全球领先水平。近年来，上合国家重视支持和发展高科技制造业、创新产业、数字经济和绿色经济。此外，上合组织有多个农业大国，出产谷物、玉米、葵花籽、土豆、大豆、茶、棉花等各类作物。将这些资源优势注入经济合作，可以更好地解决本地区经济社会发展问题，造福上合35亿普通民众。

文化合作新天地

2021年是“上合组织文化年”，杜尚别将举办60多场人文交流活动，部分活动为首次举办。上合地区文化传统深厚，是世界上几乎所有主要文明、宗教和文化的发祥地。可以毫不夸张地说，这些文明和宗教塑造了当代世界的精神面貌，对国际社会的方方面面产生重大影响，包括政治、经济、文化和道德。2018年青岛峰会上，上合组织秘书处同联合国教科文组织签署了合作文件，为国际社会深入了解上合文化多样性，了解上合国家丰富的物质精神财富提供了更大平台和更多机遇。

展望未来新愿景

上合组织诞生于20世纪末，由创始成员国本着友好精神和真诚意愿共同发起成立，旨在推动欧亚，尤其是中亚地区的新进程。成员国全方位的密切合作为本地区安全、可持续发展创造了必要条件。

一年一度的上合峰会是各方就当今世界重大国际和地区问题“对表”并达成共识的重要机制，也为各国在国际舞台和地区关系上的合作打下坚实的政治基础。因此，2021年杜尚别峰会具有特殊的承前启后意义。杜尚别峰会不仅将对上合过去二十年的历程进行回顾，而且会传稳传好接力棒，让上合坚定地踏上下一段长距离赛道的起点。

上合组织拥有扎实的制度基础，在全球发展中发挥重要的稳定作用，上合组织对未来发展充满信心。上合组织用实际行动诠释热爱和平、共同发展、平等合作、扩大对话的理念，愿与国际社会一道，为维护国际和地区和平、安全和可持续发展做出杰出贡献。

（作者系政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长）

(责编：苏缨翔、常红)