人民网《两会夜话》：小疫苗连接大世界

“你打疫苗了吗？”“中国疫苗的有效性和安全性怎么样？”“打完新冠疫苗以后还会再感染吗？”

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随着讨论的不断深入，人民网一号演播厅内逐渐热闹了起来。

日前，在新一期《两会夜话》的录制现场，栏目主理人、人民网总编辑罗华，人民网英文编辑盛楚宜，全国政协委员、中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福，国药集团中国生物副总裁、首席科学家张云涛，以及多位外国嘉宾聚焦疫苗话题，共同探讨后疫情时代的国际抗疫合作。

疫苗接种 点希望之光

一场突如其来的疫情，扰乱了人们的生活。社交、美食、旅行，这些平日里触手可得的活动在疫情期间显得尤为奢侈。

“在家隔离期间吃不到什么肉夹馍、串串、火锅之类的美食。”bilibili UP主司徒建国（Stuart Wiggin）道出了疫情期间居家隔离者对美食的共同怀念。人民网西文版外专、双语主持人湖长明（Alvaro Lago Sanchez）对疫情期间的生活也颇有感触，“我主要花时间在健身、联络亲朋好友上。居家隔离的几个月让我有更多的时间联系远在西班牙的朋友和家人。”

美国演员、bilibili UP主曹操（Jonathan Kos-Read）在谈及疫情期间的旅行经历时说：“疫情初期我被困在伊斯坦布尔，后来我回到西班牙，发现管控得也很严格。”

疫情让国际旅行变得艰难，为恢复旅游、促进经济，多国正在考虑推出“疫苗护照”计划。目前，中国已推出国际旅行健康证明。“有了这个证明，我们可以在充分保护隐私的前提下进行核酸检测、疫苗接种信息的登记与验证。以后的日子里，大家出境旅行都可以相互认证。”盛楚宜解释道。

《两会夜话》录制现场。人民网 袁悦摄

曾经在广州治愈新冠肺炎的中央广播电视总台南亚地区广播中心孟加拉语部专家伊纳姆尔·哈桑（Md Enamul Hassan）在现场讲述了他的“抗疫日记”。

“令我印象最深的是，当我问及医护人员为什么像对待中国人一样如此真诚地医治我时，他们回答：‘因为我们在拯救人类。’”

的确，病毒无国界。来自孟加拉的哈桑，用四个关键词总结中国抗疫取得成功的秘诀：“中国共产党的领导、引入中西医结合疗法、中国人民对政府的信心和最先进的技术。”

被问及会不会打中国疫苗时，曹操说：“我觉得咱们不应该说什么中国疫苗、美国疫苗、俄罗斯疫苗，因为这不是哪个国家的疫苗，这是科学的疫苗。所以我当然想打中国的疫苗。因为它的科学是非常成熟的。”哈桑说：“中国疫苗给全人类带来了希望。”

疫苗科普 解民众之惑

新冠疫苗到底是什么？打了之后，能自由出行吗？需要每年都打吗？针对这些民众普遍关心的话题，现场嘉宾进行了解疑释惑。

张云涛用一个动画短片进行科普：“新冠疫苗的接种，能够大大降低新冠病毒肺炎发生的几率，即使发生了新冠肺炎，疫苗也会大幅度降低发病的症状。”

在全球范围内，疫苗研发有七条路线，包括灭活疫苗、弱毒疫苗、病毒载体疫苗、蛋白亚单位疫苗、DNA疫苗、核酸疫苗以及纳米颗粒疫苗。中国已经附条件上市了四款新冠疫苗，其中三款灭活疫苗，一款腺病毒载体疫苗。目前，中国在国内接种以及向国际提供的均属于灭活疫苗。

为什么信任中国疫苗？毕业于分子生物学专业的曹操从技术角度给出了进一步解释：“中国疫苗的科学（灭活疫苗技术）是最成熟的，它是用一种化学药品将一个真正的病毒杀死，再将死掉了的病毒放在身体里，人们的免疫系统会把它撕成小块。”

高福则形象地用“海淀大妈”和“朝阳群众”对疫苗原理进行了更生动的解释：疫苗打进去，让免疫系统看一下新冠病毒的样子。免疫系统中有像“海淀大妈”和“朝阳群众”的角色，知道了好人长什么样、坏人长什么样，下回病毒再来，免疫系统就能把它抓住。

罗华谈到，各种技术路线生产出来的疫苗，其实是殊途同归，只要经过临床验证以后管用，谁生产得快，谁能够治病，就用谁的。如此一来，疫苗才能达到它的目的：造福人类。

录制现场，各位嘉宾一同探讨灭活疫苗原理。人民网 袁悦摄

目前，国内的疫苗接种人群主要为18岁到59岁，59岁以上人群也在逐步接种。对什么时候能做到全年龄段防护，张云涛表示，新冠病毒是全人群全年龄段都会感染的病毒。近期，我们会向监管机构提交数据，希望在国内完成大面积普及接种后一两个月内，能够把疫苗接种年龄段扩大到3岁以上。

疫苗是抗击新冠病毒的有力武器，实现“群体免疫”才能战胜疫情。“在这个问题上，没有人与人之间的竞争，只有人与人之间的合作。”高福强调，“全球需要团结起来，一起消灭病原微生物。”

“这次疫情，或许给我们提供了一个机会，我们人类如果能做出一个广谱的冠状病毒疫苗，很可能就解决了流感的通用疫苗问题。” 在高福看来，一方面疫情给人类带来灾难，另一方面，人类对病毒的研究推动了整个科学的进步。

罗华表示，新冠疫苗的研制离不开科研人员的攻坚克难，更离不开政府的大力支持。各方合力使得中国新冠疫苗研制处于领先地位。中国疫苗既造福了中国人民，也对世界其他国家人民提供了福祉。

柔远能迩 搭友谊之桥

新冠肺炎疫情暴发以来，从分享病毒基因序列，到向多国派出医疗专家组、提供医疗物资援助；从宣布将疫苗作为全球公共产品，到建立30个中非对口医院合作机制……强力的举措、英勇的付出，中国向全球展现出一个大国的国际主义情怀，展现出中华民族的人道主义担当。

在对华疫苗合作方面，阿联酋是率先采取行动的国家之一。2020年夏天，国药集团研制的新冠疫苗就开始在阿联酋进行临床试验。2020年9月，阿联酋成为首个批准紧急使用中国疫苗的国家。2020年12月，中国新冠疫苗在阿联酋获批上市。阿联酋驻华大使阿里·扎希里（Ali Al Dhaheri）表示：“通过这些事例，我们向中国传递了重要的信号：我们信任中国，我们信任中国疫苗。”

栏目主理人、人民网总编辑罗华（左一），人民网英文编辑盛楚宜（右一），与阿联酋驻华大使阿里·扎希里（左二）一同探讨国际抗疫合作。人民网 袁悦摄

谈及双方抗疫合作，阿里·扎希里表示，疫情凸显出中阿两国之间深厚与紧密的关系。现阶段两国正处在疫苗研发合作的阶段。今后，两国将继续扩大抗疫合作，包括分享检测、追踪等经验，以及在疫苗分配和物流方面的合作。

对此，罗华引用《尚书》里的一句话：“柔远能迩”，“柔”就是怀柔，“柔远”就是怀柔远方，“能迩”就是安抚近地。这句话的意思就是说，远的人和近的人我们都要照顾到，这是中国的胸怀和格局。他强调，没有一个国家能独自应对突然来袭的新冠病毒，我们需要加强国家合作，应对全球挑战。

“只要还有一个国家存在疫情，国际社会团结抗疫的努力就不应停止；只要还有一个人感染病毒，我们就都有责任向他伸出援手。”国务委员兼外交部长王毅的这席话，表达了中国积极推进国际抗疫合作的决心。数据显示，截至2月底，中国已向69个国家和两个国际组织提供疫苗援助，并向28个国家出口疫苗。

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”。疫情期间这句刷屏的古诗，既道出了病毒没有国界、疫病不分种族，也展现了各国人民的守望相助、风雨同舟，更印证了构建人类卫生健康共同体才是人间正道。