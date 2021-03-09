日本专家看两会：中国创新成绩瞩目 日本关注中国未来发展方向

人民网东京3月9日电 （孙璐、李沐航）2021年中国两会期间，政府工作报告内容引发国内外各方关注。对此，人民网专访了日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸，他指出，中国在疫情防控、科技创新、生态保护、社会治理等方面均交出了令人赞赏的成绩单。

日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸。受访者供图

科技创新保障中国新兴产业发展

政府工作报告指出，去年大力促进科技创新，产业转型升级步伐加快。对此，浜田和幸表示，近年来，中国大力促进科技创新的同时在产业转型升级上的成绩也很显著。中国通过在人力、资金、政策等多领域同步发力，建设国际科技创新中心和综合性国家科学中心，并组建首批国家实验室。这一系列举措让浜田和幸感慨不已。他说：“不仅仅在科研层面，中国在科技成果转化应用上的表现也可圈可点。因为只有科研以及科技成果转化应用的‘无缝衔接’，才可以不断促进新兴产业的发展。”

滨田和幸指出，目前，中国通过新技术实现“跨越式发展”，而中国科技创新则进一步为中国实现高质量发展注入了新动能。

疫情下中国完成脱贫艰巨任务值得点赞

中国脱贫攻坚成果举世瞩目。政府工作报告指出，5575万农村贫困人口实现脱贫，960多万建档立卡贫困人口通过易地扶贫搬迁摆脱了“一方水土难养一方人”的困境，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。对于中国在脱贫方面取得的成就，浜田和幸深表赞赏地说：“目前，受新冠疫情影响，全球多数国家在经济领域所面临的局面仍十分严峻，而中国不仅克服了这一非常时期内的种种困难，脱贫攻坚顺利推进，还在自身成长、科技创新以及疫情防控等众多方面取得了突出成就，这足以让全球惊叹。”

滨田和幸指出，中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，从强大修复能力和旺盛生机活力可以看出中国经济潜力足、韧性强、回旋空间大的特点。本次政府工作报告中围绕“十四五”时期主要目标任务所提出的“优化区域经济布局，促进区域协调发展”值得在新一个五年内持续关注。

日本政商界更加关注中国未来发展方向

滨田和幸观察到，政府工作报告中，将2021年经济增速预期目标设定为6%以上。他表示，与以往重视经济发展速度相比，中国如今在谋求提高国民生活质量的同时，也将发展重点放在了巩固国内经济基础上。接下来中国在扩大内需、强化供应链、缩小城市与农村经济差距的发展成果方面是很令人期待的。

滨田和幸表示，日本非常关心中国国内市场未来的进一步发展计划以及中国在共建“一带一路”、构筑贸易通商体制方面的相关推进措施。