王毅：希望更多外国记者成为“新时代的斯诺”

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，不少人指出，一些外国媒体尤其是西方媒体对中国进行选择性报道。这不由让人联想起在延安时期美国记者斯诺和他的那本《红星照耀中国》让世界首次深入了解了中国共产党，了解了真实的红色中国。您觉得在外国记者中还有没有可能产生新时代的“斯诺”呢？

王毅表示，首先，我要借此机会感谢外国媒体朋友们的辛勤工作。媒体是各国沟通了解的重要桥梁。去年新冠肺炎疫情发生以来，很多外国媒体朋友坚守岗位，克服困难，持续向世界讲述中国人民抗疫故事。你们辛苦了！

王毅指出，80多年前，斯诺和斯特朗、史沫特莱等一批外国记者来到中国陕北延安，将自己的所见所闻所思所想忠实介绍给了世界。斯诺并不是共产主义者，但他看待中国共产党时，不带意识形态偏见，始终坚守客观真实，始终追求公正良知。他所展现的职业精神和道德操守让人敬佩，他为增进中美人民的相互了解倾注了毕生心血，中国人民至今仍然怀念他。

王毅说，今天的中国需要更好了解世界，世界也需要更好了解中国。无论时代如何变迁，媒体都应坚守职业道德。我希望外国媒体记者将焦距对准中国时，既不要用“美颜相机”，也不要用“灰黑滤镜”。只要真实、客观、公正，你们的报道就会丰富精彩，就能经得起历史的检验。中国希望并欢迎更多外国媒体记者成为“新时代的斯诺”。