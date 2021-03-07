王毅就缅甸局势提出中方三点主张

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上有记者提问，中国曾表示，缅甸当前局势是缅甸内政。目前，缅甸军方接管政权宣布国家进入紧急状态已经一个多月了，请问中方立场是否有所改变？另外中方曾表示，愿意同东盟国家一起为缓和缅甸紧张局势发挥建设性作用，请问中方下一步将就此问题采取哪些措施？

王毅表示，对于缅甸局势，我愿提出中方三点主张：

第一，和平稳定是国家发展的前提。希望缅甸各方保持冷静克制，从缅甸人民的根本利益出发，坚持通过对话协商，在宪法和法律框架下解决矛盾分歧，继续推进国内民主转型进程。当务之急是防止发生新的流血冲突，尽快实现局势缓和降温。

第二，缅甸是东盟大家庭成员，中方支持东盟秉持不干涉内政和协商一致原则，以“东盟方式”从中斡旋调停，寻求共识。中方也愿在尊重缅甸主权和人民意愿基础上，同各方接触沟通，为缓和紧张局势发挥建设性作用。

第三，缅甸与中国是山水相连的“胞波”兄弟，是同甘共苦的命运共同体。中国对缅友好政策面向全体缅甸人民。中方同缅甸各党各派，包括民盟，都有着长期友好交往，对华友好也始终是缅甸各界的共识。不管缅甸局势怎么变化，中国推动中缅关系的决心不会动摇，中国促进中缅友好合作的方向也不会改变。