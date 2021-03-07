王毅谈中拉关系：双方以实际行动诠释“天涯若比邻”

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，在过去一年中，新冠肺炎疫情再次考验了中拉战略关系。您如何看待后疫情时期中拉关系的未来？中国将采取哪些具体措施帮助拉美和加勒比国家获得疫苗、战胜疫情？

王毅表示，去年是中拉开启外交关系60周年。我们双方在抗击疫情中守望相助、在复苏经济中共克时艰，双方以实际行动诠释了什么是“天涯若比邻”。

王毅说，疫情发生以来，习近平主席同拉美多国领导人互致函电，引领中拉同心抗疫、共促发展。中国向拉美地区30国捐赠急需的医疗物资设备总共3400多万件，举办经验交流视频会议40余场，我们还正在向有需求的12个拉美国家提供疫苗。过去一年，中拉经贸合作再结硕果，连续第三年超过3000亿美元，拉美对华出口逆势增长。联合国拉美经委会指出，对华合作已成为拉动本地区经济企稳向好的重要力量。可以说，疫情非但没有阻隔中拉合作，反而使中拉人民的心靠得更近了，利益纽带拉得更紧了。

王毅指出，智利著名的诗人聂鲁达曾经说过：“永恒的友谊，让你相信世间总有美好，让你坚信总有大门待你打开。”中国将继续同拉美朋友一道，深化友谊，拓宽合作，积极构建中拉命运共同体，更好地造福中拉人民。