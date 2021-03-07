王毅谈南海问题：排除干扰，推进“南海行为准则”磋商

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，拜登政府重新关注亚洲，包括东南亚国家。在此背景下中国将采取什么行动以促进中国和东南亚国家关系？尤其是当前南海仍存在潜在对抗风险，中国和东盟国家将如何推进“南海行为准则”磋商以使诸如此类的问题不会成为风险点？

王毅表示，我认为你提问的重点是南海问题。近年来，地区国家和国际社会都看得很清楚，南海面临的不稳定因素和安全风险主要来自域外。在中国和东盟国家早已就维护南海和平稳定达成重要共识、集中精力推进“南海行为准则”磋商形势之下，美国等一些西方国家却唯恐南海不乱，打着“自由航行”的旗号，频频来南海兴风作浪，在各种场合不时就南海问题挑拨离间。他们这样做，目的只有一个，那就是破坏南海和平，扰乱地区稳定。

王毅指出，这几年中国和东盟国家所做的努力充分证明，地区国家完全有信心、有能力、也有智慧妥善管控分歧。接下来，中国与东盟国家在南海问题上还是要继续坚持两条腿走路，一是排除干扰，推进“南海行为准则”磋商，力争尽快达成符合国际法、符合各方需要、更具实质内容、更为行之有效的地区规则；二是继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，不断凝聚共识，增强互信，推进合作，共同维护好南海的总体稳定。