王毅：中国一直是生态文明的践行者，全球气候治理的行动派

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，美国拜登政府重返《巴黎协定》，中国今年将在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，几周前中国还同欧盟就气候变化问题展开新的对话。气变合作对中国经济有什么影响？下一步，中国将如何同美欧及国际社会合作，应对气候变化和保护生物多样性？

王毅表示，人类只有一个地球。共建绿色宜居的地球家园，开辟可持续发展之路，是国际社会的共同责任。面对时代之问，保护环境不是可有可无的选答题，而是应全力以赴的必答题。

王毅说，中国一直是生态文明的践行者，全球气候治理的行动派。习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全体中国人民的共同愿景。中国为达成《巴黎协定》做出了重要贡献，去年又宣布了碳达峰、碳中和等国家自主贡献新目标，展现了贯彻新发展理念、建设清洁美丽世界的坚定决心。今后，中方将继续秉持共同但有区别的责任原则，为应对气候变化作出不懈努力。

王毅指出，今年，中国将在云南昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。作为东道国，中方愿同各方一道确保大会取得积极成果，为未来10年全球生物多样性保护绘制新的蓝图，为共建地球生命共同体采取新的行动。

王毅表示，中国同美欧发展阶段不同，面临的挑战各异，但在应对气候变化上肩负共同使命，理应进一步加强沟通协作，在国际上发挥表率作用。中方欢迎美方重返《巴黎协定》，期待美方承担起应尽责任，做出应有贡献。希望中美重启气变合作也能给中美关系带来积极的“气候变化”。