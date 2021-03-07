王毅：疫情不退，外交官也不会退

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

有记者在会上提问，过去一年，外交部在帮助海外中国公民抗击疫情方面做了很多工作，请问您今年在这一领域外交部有没有新的措施？

王毅表示，去年一年，身在海外的同胞们确实很不容易。突如其来的疫情，阻断了游子的回家之路，威胁着同胞的生命和健康。首先，我要向全体海外同胞致以真诚的慰问。同时，大灾面前必有大爱。党和政府始终牵挂每一位海外同胞的生命安全和身体健康。外交部和驻外使领馆紧急动员，全体外交人员尽锐出动，日夜奋战在抗疫一线，在全球范围开展了领保专项行动。

王毅说，我们深入疫区慰问，向100多个国家的500多万侨胞发放了“健康包”、“春节包”，为所有不幸染疫的同胞及时组织了当地救治。12308热线24小时值守，日均处理同胞求助约3000起，比往年增加了近3倍。我们紧急处理多起重大领保案件，包括撤离深陷埃塞战区的中国公民，营救被海盗劫持的同胞等等。我们用行动告诉海外同胞：外交为民，一个也不能少；疫情不退，外交官也不会退。

在此，我要告诉大家几个好消息：

一是我们将推出“春苗行动”，积极协助和争取为海外同胞接种国产或外国疫苗。50多个国家正陆续将中国公民纳入本国接种计划，还有不少中国公民正在当地依法接种中国疫苗。下一步我们还准备在具备条件的国家设立国产疫苗地区接种点，为周边国家有需要的同胞提供服务。

二是我们将推出国际旅行健康证明。落实习近平主席提出的健康码国际互认倡议，推出中国版的国际旅行健康证明电子文件，在充分保护个人隐私前提下，实现核酸检测和疫苗接种等信息的相互验证，助力安全有序的人员交往。

三是我们将全面实现海外领事“云服务”。将于5月推出“中国领事APP”，让海外同胞一键直达驻外使领馆，实现“掌上办”、“零跑腿”，“全天候”在线办理海外中国公民的旅行证件和领保服务。