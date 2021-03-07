王毅：中印是朋友和伙伴，而不是威胁和对手

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，去年印中关系面临了很多困难和挑战，当前双方正在组织脱离接触，您如何看待边境和平前景？在班公湖脱离接触后，在边界问题以及边界问题对改善双边关系的重要性方面两国有不同观点，您觉得这将如何影响未来的中印关系？

王毅表示，中印关系的实质是世界上两个最大的发展中国家如何和睦相处、共同发展振兴的问题。

王毅说，作为毗邻而居的两大文明古国，作为当今世界10亿人口级别的两大新兴经济体，中印有着广泛共同利益和巨大合作潜力。双方在国内都肩负着改善民生、加速发展的历史使命，在国际上承载着维护发展中国家共同利益、推进世界多极化进程的共同期待。两国国情相近也决定了双方在许多重大问题上有着相同或类似的立场。因此，中印是朋友和伙伴，而不是威胁和对手。双方应相互成就而不是相互消耗，加强合作而不是彼此防范。

王毅指出，边界争议是历史遗留问题，不是中印关系的全部，我们应当妥善管控，同时通过做大做强合作，为解决边界问题创造有利条件。

王毅说，去年边境地区发生的冲突是非曲直十分清楚，利害得失一目了然。事实再次证明，单方面制造对抗解决不了问题，重回和平谈判才是正道。中方坚持通过对话协商解决边界争议的立场是明确的，维护自身主权权益的意志也是坚定的。双方应巩固已有共识，加强对话沟通，完善管控机制，共同维护好边境地区的和平安宁。

王毅强调，新的一年里，希望印方与中方相向而行，切实把“互不构成威胁、互为发展机遇”的两国领导人共识落到实处，为27亿中印人民带来更多福祉，为亚洲世纪的到来做出更大贡献。