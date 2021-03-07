王毅：中方推进“一带一路”国际合作的决心没有改变

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，疫情对全球经济造成严重冲击，请问中方如何看待疫情对“一带一路”倡议的影响？中方未来推动“一带一路”的主要方向是什么？

王毅表示，去年以来，疫情给世界造成全方位冲击。“一带一路”合作没有按下“暂停键”，反而逆风前行，取得新的成果，展现出强大韧性和旺盛活力。

王毅说，我们以“共商”为引领，成功召开“一带一路”国际合作高级别视频会及30多场专业会议，高质量共建“一带一路”的理念更加深入人心。我们以“共建”为方向，统筹做好疫情防控和复工复产，重点项目没有一例因疫情而停工，中巴经济走廊、雅万高铁、中老铁路、匈塞铁路等项目进展良好，为当地稳经济、惠民生作出重要贡献。我们以“共享”为重点，2020年中欧班列开行数量和货物运量均创历史新高，“陆海新通道”沿线运量同比倍增，有力保障了国际产业链、供应链稳定畅通。

王毅指出，疫情阻碍了人员往来，但阻隔不了伙伴国家对共建“一带一路”的投入和支持。在各方共同努力下，我们努力打造“健康丝绸之路”，通过抗疫国际合作，使“一带一路”成为名副其实的“生命通道”。我们搭建“数字丝绸之路”，积极建设“信息走廊”，使“一带一路”永远在线。我们深耕“绿色丝绸之路”，加强绿色能源、绿色基建、绿色金融合作，使“一带一路”成为全球低碳转型和疫后绿色复苏的重要引擎。

王毅表示，疫情深刻改变了世界，但各方对“一带一路”的需求没有改变，中方推进“一带一路”国际合作的决心更没有改变。中国将通过构建新发展格局，为共建“一带一路”提供更优路径，为“一带一路”合作伙伴带来更多机遇。我们愿同各方一道，确保高质量共建“一带一路”动能不减、韧性更强，把“一带一路”建设成各方共同发展、共同繁荣的康庄大道。