王毅：愿同东盟打造更为紧密的命运共同体

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

针对关于中国-东盟关系发展的相关提问，王毅说，30年前，中国和东盟建立对话关系，从此走在了地区合作的前列。孔子说，“三十而立”。经过30年风雨同行，中国与东盟立起了团结互助、平等相待的共同理念，立起了休戚与共、同甘共苦的共同命运，立起了振兴亚洲、开创未来的共同愿景。

王毅表示，去年，习近平主席首次出席中国-东盟博览会，李克强总理出席中国-东盟领导人会议。这充分表明中方对中国东盟合作的重视，对东盟中心地位的支持。站在新的起点上，我们愿同东盟打造更为紧密的命运共同体，开创更加精彩的下一个30年。

王毅说，我们将进一步向东盟提供抗疫支持。中方正在向东盟各国提供新冠疫苗，并且协助印尼打造东南亚疫苗中心，下一步还将继续对东盟国家的需求予以重点支持。我们将进一步同东盟深化互利合作。将构建新发展格局同《东盟全面复苏框架》对接，推动RCEP早日生效实施，推动澜湄合作更充分释放潜力，在数字经济、可持续发展等领域打造新的合作增长点。我们将进一步与东盟加强战略协作。共同排除干扰，加快推进“南海行为准则”磋商，积极开展海上务实合作，维护好地区和平与长治久安。