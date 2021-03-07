王毅：中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，我们关注到此前美国特朗普政府解除了美台交往限制。也有智库将中美在台湾问题上爆发危机列为全球最高潜在冲突。请问中方怎样看待美国的对台政策？

王毅说，对于台湾问题，我想强调三点。

首先，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是历史和法理事实，也是国际社会的普遍共识。

第二，海峡两岸必须统一，也必然统一，这是大势所趋，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变。中国政府维护国家主权和领土完整的决心坚定不移，我们有能力挫败任何形式的“台独”分裂行径。

第三，一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间。我们敦促美国新一届政府充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，彻底改变上届政府“越线”、“玩火”的危险做法，慎重和妥善处理涉台问题。