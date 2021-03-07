王毅：中日关系要走向成熟稳定，需保持定力不受一时一事影响

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

日本共同社记者提问：日本和中国去年有了中国国家主席访日的构想，也有了改善关系的势头，但最近在中国《海警法》出台之后，日本国内提升了对中国的戒备感。部长对此有何评价？在这种情况下，日本政府正在准备今年七月召开东京奥运会，距离北京冬奥会开幕也不到一年时间了。在奥运会方面中方有没有可能与日方合作？

王毅表示，近年来，中日两国领导人就双方“互为合作伙伴、互不构成威胁”达成重要共识，两国人民在抗疫合作中谱写了“山川异域、风月同天”的佳话，两国贸易投资合作克服疫情影响逆势增长。这些积极进展表明，中日关系的改善发展符合两国人民的利益，也有利于地区的和平稳定，来之不易，值得珍惜。

王毅指出，中日关系要走向成熟稳定，需要保持定力，不受一时一事的影响。比如你刚才提到的中国颁布实施的《海警法》，这只是一项例行的国内立法，不针对特定国家，完全符合国际法和国际实践。实际上，包括日本在内很多国家早就制定和实施了类似法规。通过友好协商处理海上争议，不使用武力或以武力相威胁，这是中国政府的一贯立场，也是中方同周边邻国之间的长期共识。

王毅说，对于中日交往中出现的任何问题，双方都可以通过对话沟通增进了解，建立互信。希望日本社会能真正树立起客观理性的对华认知，真正打牢有利于中日关系行稳致远的民意基础。

王毅表示，中日两国将先后举办奥运会。双方完全可以也应该相互支持，共襄盛举，使这两场盛会成为加深两国人民友好感情的平台，促进中日关系发展的机遇。让我们今夏聚焦东京，明年相约北京！