王毅谈中国“入世”20周年四个重要启示

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，今年是中国加入世贸组织20周年。“入世”是中国融入世界、对外开放的标志性事件。请问中方对此的看法是什么？谢谢。

王毅表示，中国加入世界贸易组织是中国对外开放和世界经济全球化进程中具有里程碑意义的大事。20年过去了，我们确实需要认真总结，我认为起码有四个重要启示。

第一，必须坚持对外开放的基本国策。入世20年，中国发展成为全球第二大经济体、第一大货物贸易国、第一大外资吸收国。迄今的发展成就，是在开放条件下取得的，今后的高质量发展，也应当在更加开放的条件下进行。

第二，必须坚持互利共赢的合作理念。20年来，中国对全球经济增长的年均贡献率接近30%。关税总水平由15.3%大幅降至7.5%以下，远低于入世承诺的10%，更低于其它主要新兴经济体。货物进口额年均增长率超过两位数，在华设立的外资企业超过100万家。这些数字说明，中国入世，实现了与世界的共赢。

第三，必须坚持经济全球化的正确方向。中国入世为经济全球化注入了强劲动力，促进了全球产业链优化和资源最佳配置。面对全球化带来的新问题新挑战，我们不应退回到保护主义和孤立脱钩，而应携手推动这一进程朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

第四，必须坚持世贸组织的核心作用。世贸组织是国际贸易的基石，是全球增长的支柱。中方坚定遵守多边贸易规则，支持世贸组织发挥应有作用，愿与各方共同努力，不断完善多边贸易体系，不断增强世贸组织的有效性和权威性。