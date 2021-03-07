王毅：各国应当各美其美、美美与共

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

对于记者关于中国与西方的意识形态和制度竞争更加激烈的提问，王毅说，世界本来就是丰富多彩的。人类文明发展进步，不可能只有一条路径，也不应该只有一种模式。制度的选择需要量体裁衣，不能削足适履。一个国家的路走得对不对，关键在于是否符合本国国情。抹黑、打压与己不同的制度，甚至鼓吹唯我独尊，本质上是一种“制度霸权”。

王毅指出，过去一年来，肆虐全球的新冠肺炎疫情再次告诫世人，人类是命运相连、休戚与共的共同体。当今世界已无法承担分裂的后果，更不能重蹈冲突的覆辙。中方坚定地认为，多样性是人类文明发展的特征，制度差异不应成为对立对抗的理由，交流互鉴可以增进相互了解，激励共同进步。中国文化中，和而不同是君子之德。西方文化里，尊重别人是绅士风度。我们都记得这样一句话，“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，这句2000多年前的中国名言就包含了丰富的具有包容性的哲学。我们希望今天的西方国家也能培养这样的气度和修养。各国应当相互尊重、彼此包容，在这个星球上各美其美、美美与共。