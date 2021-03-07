王毅：多边主义始终是中国的坚定选择，从未因时因事而改变

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者问，习近平主席在2017年就经济全球化发表过重要讲话，今年又在世界经济论坛就多边主义发表了特别致辞。国际社会对此高度评价，一致认为中方在维护多边主义和参与全球治理过程中发挥了引领作用。请问您对此是怎么看的？

王毅表示，习近平主席时隔四年的两次重要讲话，都是在国际格局演变转折关头作出的重大宣示，对世界意义重大，影响深远。

王毅说，4年前，面对全球化的“存废之争”，习近平主席站立潮头，发出了支持经济全球化的时代强音；4年后，面对多边主义的“何去何从”，习近平主席拨开迷雾，提出了践行多边主义、构建人类命运共同体的中国方案。这两次重要讲话为时代把舵定向，为世界解疑释惑，得到了国际社会的普遍赞誉。

王毅强调，多边主义始终是中国的坚定选择，从未因时因事而改变。面对世界上层出不穷的难题挑战，解决之道在于各国都坚持真正的多边主义。中方认为，真正的多边主义应当恪守《联合国宪章》的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系，推进国际关系的民主化。要坚持开放包容、不搞封闭排他；坚持平等协商、不搞唯我独尊。我们认为，多边主义是旗帜，而不是幌子；是信念，而不是说辞。“小圈子的多边主义”仍是集团政治，“本国优先的多边主义”还是单边思维，“有选择的多边主义”不是正确的选择。中国希望国际社会所有成员共同努力，让多边主义的火炬照亮人类未来的道路。