王毅：反对搞“疫苗民族主义”，不接受制造“免疫鸿沟”

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上有记者提问，中国已经向许多国家援助或是出口了新冠疫苗，但是我们也看到有些声音在质疑中国搞疫苗外交。请问您对此怎么看？

王毅说，疫苗是抗击病毒的利器，是拯救生命的希望，应当服务全世界、造福全人类。

王毅表示，中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”。我们率先承诺疫苗研发后作为全球公共产品，特别是努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

中国坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”。我们已同10多个国家开展疫苗研发和生产合作，100多个国籍的10多万志愿者参与其中。17个中国疫苗已进入临床试验阶段，60多个国家授权使用中国疫苗。中国疫苗的安全性、有效性正在得到各国广泛认可。我们也愿意同各国探讨疫苗接种互认的可行性和操作方案。

中国坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”。中国加入了世卫组织“新冠疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需。中国已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。我们还响应联合国号召，向各国维和人员捐赠疫苗。我们也愿意与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗。希望中国疫苗能为全球抗疫带来更多信心和希望。

王毅指出，目前，全球已有多款疫苗上市，选择哪种疫苗由各国自主决定。无论是中国疫苗，还是外国疫苗，只要安全可靠，就是好疫苗。我们反对搞“疫苗民族主义”，不接受制造“免疫鸿沟”，更抵制任何把疫苗合作政治化的企图。我们期望所有具备能力的国家都能尽力向有需要的国家特别是发展中国家提供疫苗，让各国人民用得起、用得上，真正成为“人民的疫苗”。