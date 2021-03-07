王毅谈中阿关系：友谊是树，忠实为根，亲善为枝

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者问，去年，中阿合作论坛第九届部长级会议一致同意召开中阿峰会，共同宣布携手打造面向新时代的中阿命运共同体。您对过去一年中阿关系有何评价？中阿峰会何时召开？

王毅表示，面对疫情冲击，中阿关系去年逆势前行，继续焕发出生机与活力。中阿合作论坛第九届部长级会议成功召开，双方一致同意举行中阿峰会，具体时间我们会进一步协商。中阿政治关系开启了新篇章。

王毅说，沙特国王是第一个致电习近平主席支持中国抗疫的外国元首，阿联酋是第一个接受中国疫苗境外III期试验的国家。中阿团结抗疫树立了新典范。

王毅指出，去年，中阿贸易额达到2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位；中阿“一带一路”重点项目复工复产有序推进，5G、人工智能、航空航天等高新技术合作方兴未艾。中阿务实合作迈上了新台阶。

王毅表示，阿拉伯谚语说，友谊是树，忠实为根，亲善为枝。中国愿同阿方一道努力，精诚团结，携手共进，共同筹备好中阿峰会，为中阿战略伙伴关系注入更多新内涵，推动中阿命运共同体建设取得更多新成果。