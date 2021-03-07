王毅：不存在中方希望分化美国同欧洲关系的问题

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者问，在上个月美国新任总统拜登称跨大西洋盟友关系又回来了，中方是否对美欧关系走近感到担心？中方是否想要分离美欧的关系？我们也知道中国和欧盟达成了投资协定，这一举措是否为了将欧方吸引到中方的吸引力范围之内？特别是这份协定提出希望中国能够签署“强迫劳动公约”，中方是否打算这样做？

王毅表示，过去一年，习近平主席同欧方领导人成功举行三次视频会晤，保持密集高层沟通。双方在携手抗疫中增进互信，在共庆建交45周年中提升合作，不仅签署而且生效了中欧地理标志协定，如期完成中欧投资协定谈判。我要强调的是，不管是地理标志协定还是中欧投资协定，这都符合双方的共同需要，不是单方面受益。它之所以能够谈成，也是因为双方达成了共识。去年中国首次成为欧盟最大贸易伙伴。可以说中欧关系在危机和挑战当中展现了韧性和活力，也向世界释放了积极和正面的信号。

王毅说，中欧关系的历程充分证明，中欧之间有着广泛共同利益，合作共赢是双方关系的主基调；中欧两大文明可以对话交流，我们不是制度性对手；中欧独立自主开展合作，就能办成很多大事。我愿重申，中方将会继续支持欧洲一体化进程，支持欧盟的团结自强，支持欧盟在国际事务中发挥更大作用。

王毅指出，中方认为，中欧代表着多极世界两支重要力量，双方关系是平等、开放的，不针对第三方，也不受制于第三方，所以不存在中方希望分化美国同欧洲关系的问题。同时中方乐见欧盟不断增强战略自主，秉持多边主义理念，致力于大国协调合作。至于你提到的中欧投资协定谈判双方履行承诺的问题，我可以明确地告诉你，中方会履行在这个协定当中所作出的各项承诺，包括推进签署国际劳工公约的有关条款的努力，我们也相信欧洲方面会履行好欧盟在这个协定当中所作出的各项承诺。总之，我们愿意同欧盟携起手来共同应对全球性挑战，为国际社会抗击疫情、恢复经济、应对气候变化注入更多的正能量，为国际关系提供更多的稳定性。