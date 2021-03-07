王毅谈联合国改革必须做到“三点坚持”

人民网北京3月7日电 3月7日，十三届全国人大四次会议在北京人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

王毅说，50年前，第26届联合国大会通过决议，恢复了中华人民共和国的合法席位。当时会议大厅爆发经久不息的掌声，很多亚非拉兄弟为此欢呼拥抱，57个国家的代表轮番登台向中国表示祝贺。从那个历史性时刻起，世界近四分之一人口的大国重返联合国大家庭，联合国才真正具备了普遍性。世界和平与发展事业增加了一支值得信赖和依靠的中坚力量，那就是中华人民共和国。

王毅表示，半个世纪以来，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。中国加入了几乎所有政府间国际组织和500多项国际公约，成为联合国维和行动第二大出资国和常任理事国派出维和人员最多的国家。中国始终主持公道正义，坚持大小国家一律平等，我们这一票永远属于发展中国家。

王毅指出，随着国际形势不断深刻演变，国际社会希望联合国与时俱进，不断改革完善。中方认为，不管形势怎么变，改革怎么改，有几点必须坚持：

首先，坚持《联合国宪章》的宗旨和原则。《宪章》为各国交往和解决冲突制定了基本准则。任何违反《宪章》的行为都是对世界和平稳定的破坏。

第二，坚持联合国在国际体系中的核心地位。作为当今世界最具普遍性、代表性、权威性的国际组织，联合国的作用只能加强、不能削弱，各国都应自觉维护联合国的权威。

第三，坚持联合国平等协商的基本规则。联合国不是大国俱乐部，更不是富人俱乐部。各国主权平等，任何国家都没有包揽国际事务的权力。应当提高发展中国家在联合国的代表性和发言权，更多体现大多数国家的共同意愿。

今年是一个新的历史起点，中国将认真落实习近平主席宣布的一系列重大倡议和举措，更加积极地参与联合国事务，为实现铸剑为犁、永不再战的联合国理想而持续努力。