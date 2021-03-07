王毅：推动中美关系“辞旧迎新”，重回正轨

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，美国新一届政府关注南海、台湾、新疆、香港和西藏等议题。为了稳定中美关系，中方是否有可能在以上任一议题上作出让步？

王毅表示，不干涉别国内政，是《联合国宪章》的明确规定，是国际关系的基本准则，包括中美在内，各国都应切实遵守。你刚才提到的很多问题，都是中国的内部事务。中国做得好不好，中国人民最有发言权；中国应该怎么做，中国人民才是主人翁。同时，我们愿在尊重国家主权前提下，与各方增信释疑，讲明事实真相。但我们绝不接受毫无根据的指责抹黑，绝不允许核心利益受到侵犯。长期以来，美国动辄打着所谓民主、人权旗号肆意干涉别国内政，在世界上制造了诸多麻烦，甚至成为动荡战乱的根源。美方应早日意识到这一点，否则这个世界仍将不得安宁。

王毅指出，作为两个社会制度不同的国家，中美之间有分歧有矛盾在所难免，关键是要通过坦诚沟通加以有效管控，防止战略误判，避免冲突对抗。作为世界前两大经济体，中美之间在利益交融中出现竞争并不奇怪，关键是要在公平公正基础上良性竞争，既提升自我，又照亮对方，而不是相互攻击、零和博弈。更重要的是，无论从两国还是世界人民的共同利益出发，合作，都应当成为中美双方追求的主要目标。中美可以合作、需要合作的清单就放在我们面前，包括抗击疫情、经济复苏、气候变化等等，我们愿本着开放态度与美方探讨和深化合作。希望美方与中方相向而行，尽快解除迄今对中美合作设置的各种不合理限制，更不要再人为制造出新的障碍。

王毅说，上个月中国农历除夕当天，习近平主席应约同拜登总统通了电话。两国元首就中美关系深入交换意见，为两国关系重回正轨明确了努力方向。我们愿与美方一道，全面落实这次重要通话的成果，共同推动中美关系“辞旧迎新”，实现健康稳定发展。