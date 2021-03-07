王毅谈完善香港特区选举制度：完全合宪合法，正当合理

人民网北京3月7日电 3月7日，国务委员兼外交部长王毅在两会记者会上应询就全国人大将就完善香港特区选举制度作出决定表明立场。

王毅表示，完善香港特区选举制度，落实“爱国者治港”，既是推进“一国两制”事业、保持香港长治久安的实际需要，也是宪法赋予全国人大的权力和责任，完全合宪合法，正当合理。放眼世界，无论在哪个国家，效忠自己的祖国都是公职人员以及竞选公职的人必须遵守的基本政治伦理。在香港也一样。香港是中国的特别行政区，是中华人民共和国的一部分。如果不爱国，谈何爱港。爱港和爱国是完全一致的。

王毅指出，香港在殖民统治时期，没有任何民主可言。回归24年来，没有谁比中央政府更关心香港民主的发展，更希望香港保持繁荣稳定。香港由乱变治，完全符合各方利益，也将为维护香港居民的各项权利和外国投资者的合法利益提供更坚实的保障。我们有决心继续坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治，也有信心让香港的明天越来越好。