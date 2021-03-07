王毅谈中非合作：南南合作样板、国际对非合作表率

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在回答有关中非关系的问题时，王毅表示，中非合作已成为南南合作的样板，也是国际对非合作的表率。

会上，有记者提问，新冠肺炎疫情发生已一年有余，但非洲国家在应对疫情，特别是获取疫苗和偿还债务等方面，仍面临较大困难。去年是中非合作论坛成立20周年，今年双方将在塞内加尔举办新一届论坛会议。在此背景下，中方将如何帮助缓解非洲国家面临的困境？中方对深化中非合作有何设想？

王毅表示，中非之间的深厚友谊是在追求国家独立、民族解放的艰苦斗争中形成的，双方既是战友，又是兄弟。这份情义坚如磐石，历久弥坚，中非永远是命运与共的好朋友、好伙伴。确实像你所说，去年是中非合作论坛成立20周年。20年来，我们双方相继制订实施“十大合作计划”、“八大行动”，双方贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍，友好城市总数达到150对。中非合作已成为南南合作的样板，也是国际对非合作的表率。

王毅说，当前，帮助非洲各国抗击疫情、复苏经济是中非合作的重中之重。去年，习近平主席倡导主持中非团结抗疫特别峰会，宣布了一系列新的援非举措。迄今为止，我们已向非洲提供近120批紧急抗疫物资，向15个国家分别派出抗疫医疗专家组，已经并将向35个非洲国家及非盟委员会提供疫苗，中方援建的非洲疾控中心总部大楼项目已正式开工，30个中非对口医院合作机制正在抓紧推进。今年，我们将在塞内加尔举行新一届论坛，我们愿以此为契机，支持非洲彻底战胜疫情，强化公共卫生治理体系；支持非洲加快工业化建设，提高自主发展能力；支持非洲加快一体化进程，融入经济全球化时代潮流；支持非洲政治解决热点问题，维护非洲大陆的和平稳定。中非双方高质量共建“一带一路”，携手构建更紧密命运共同体，必将为非洲发展振兴提供源源不断的动力。