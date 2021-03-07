王毅：党的领导是中国外交最大的政治优势

人民网北京3月7日电 3月7日下午3时，国务委员兼外交部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”回答中外记者提问。

有记者提问，如何理解党领导外交的深刻含义？

王毅表示，中国外交是党领导下的人民外交事业。中国共产党是中国人民的主心骨，当然也是中国外交的定盘星。

王毅说，为人民谋幸福、为民族谋复兴，党的这一初心使命决定了中国外交要履行的责任与担当。珍视独立自主、弘扬公平正义，党的这些价值追求决定了中国外交要秉持的基本原则。坚持和平发展，谋求合作共赢，推动构建人类命运共同体，既是党章和宪法的规定，也是中国外交要努力的道路和方向。

王毅指出，外交工作的重大决策和成就，都得益于党中央的统揽全局、运筹帷幄。特别是党的十八大以来，习近平总书记以宽广的全球视野、从容的战略定力、坚毅的责任担当，创新外交理论实践，擘画外交发展蓝图，带领中国始终站在历史前进的正确方向。

王毅表示，千秋伟业，百年只是序章，未来必将可期。实践已经证明，党的领导是中国外交最大的政治优势，是中国外交事业不断走向胜利的根本保障。我们将一如既往坚持党对外交工作的领导，全面贯彻习近平外交思想，用党的光荣传统砥砺外交风骨，用党的历史经验启迪外交智慧，不断开创中国特色大国外交的新局面。

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