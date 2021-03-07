王毅展望2021中国外交：将为世界传递更多温暖与希望

人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。会上，国务委员兼外交部长王毅展望2021年中国外交。

王毅表示，对中国而言，2021年是具有划时代意义的一年。我们将迎来中国共产党百年华诞，中国外交也将开启新的征程。

王毅说，我们将牢记党和国家重托，积极发展同各国的友好关系，不断增进中国同世界的相互理解，继续为中华民族伟大复兴营造良好外部环境。我们将心怀国之大者，积极维护和拓展中国发展的重要战略机遇期，通过全力服务“十四五”规划开局起步，促进国内国际双循环，为构建新发展格局贡献力量。我们将着眼后疫情时代，积极开展国际抗疫合作，建设人类卫生健康共同体。推进高质量共建“一带一路”，助力世界经济早日复苏，共同应对气候变化等全球挑战。我们将顺应历史潮流，积极推动建设新型国际关系，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，同各国携手构建人类命运共同体。

王毅表示，今年是中国的牛年，牛象征着坚韧，代表着力量。新的一年，元首外交将继续领航定向，中国外交将谱写更精彩篇章。一个重情义、有定力、讲原则、敢担当的中国，必将为世界传递更多温暖与希望，为各国共同发展注入更多信心和力量。谢谢。