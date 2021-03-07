王毅：世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行

人民网北京3月7日电 3月7日，国务委员兼外交部长王毅在两会记者会上谈及中俄关系。

王毅说，面对世纪疫情，中俄两国肩并肩站在一起，背靠背紧密合作，我们携手抵御新冠病毒，共同抗击“政治病毒”。“中俄组合”团结如山，始终是世界和平稳定的中流砥柱。

王毅表示，世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。两国要互为战略依托，互为发展机遇，互为全球伙伴，这既是历史的经验，也是时代的要求。

王毅指出，今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。双方已商定将条约延期，并赋予其新的时代内涵。这将是中俄关系的里程碑，更是一个新起点。我们双方将弘扬世代友好、合作共赢的条约精神，继往开来，推陈出新，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进新时代中俄全面战略协作伙伴关系。

王毅表示，我们将打造战略互信的典范，坚定支持对方维护核心重大利益，联手反对“颜色革命”，打击各种虚假信息，维护各自主权和政权安全。我们将打造互利合作的典范，深化“一带一路”和欧亚经济联盟对接，推动经贸投资合作提质升级，同时拓展科技创新、数字经济等新兴领域合作。我们将打造民心相通的典范，弘扬传统友好，促进人文交流，让中俄友谊薪火相传。我们还将打造公平正义的典范，携手维护多边主义，维护联合国权威，维护国际法和国际关系基本准则，维护全球战略稳定。

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