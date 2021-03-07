人民网北京3月7日电 十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。会上，王毅用五个“最”评价2020年中国外交。

王毅说，2020年，中国与世界各国一道，共同走过了极不平凡的历程。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国外交为国家担当，为人民负重，对世界尽责，全力应对前所未有的挑战，积极发挥中国应有的作用。

王毅表示，一年来，最精彩的是元首外交。习近平主席以“云外交”的创新方式，同各国领导人共商合作大计，展现了大国领袖的世界情怀，也为国际社会团结抗疫指明了方向，注入了动力。

一年来，最坚定的是捍卫国家利益。我们坚决反对世界上的霸权霸道霸凌，坚决顶回对中国内政的无理干涉。中国的主权不容侵犯，中华民族的尊严不容诋毁，中国人民的正当权利必须维护。

一年来，投入精力最大的是抗疫外交。我们为国内抗疫尽心尽责，同国际社会守望相助，开展了新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动，为全球抗疫作出了中国贡献。

一年来，最牵挂的是海外同胞的安危。疫情之下，我们及时向有需要的海外公民伸出援手，全力以赴提供保护救助，把外交为民扛在肩上，落到实处。

一年来，最关注的是把握全球治理的方向。面对单边主义肆虐，中国旗帜鲜明予以抵制，以实际行动践行多边主义,维护国际关系准则。针对保护主义抬头，我们身体力行扩大开放，发挥中国超大型市场优势，为各国提供更多发展机遇。