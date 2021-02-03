【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

2018年6月14日，首届上合组织国家电影节在风景如画的海滨城市青岛开幕。欧亚国家丰富多彩、不断拓展的文化合作揭开了崭新的篇章。

首届上合组织国家电影节选址青岛颇有深意。1898年，中国首部纪录片在青岛拍摄。青岛水兵俱乐部是中国现存最早的商业电影院，早在1907年就已经连续售票放映电影。水兵俱乐部现改建为1907光影俱乐部，1000多件展品完整地展示了世界电影和中国电影的发展历史，既有电影工业的奠基人卢米埃兄弟拍摄的短片，也有最近一个多世纪以来研发的各种影视设备和影视技术，部分展品举世仅存。坐落在青岛的东方影都是世界一流的大型影视拍摄制作基地，每年拍摄近200部电影和电视剧。

上合电影节：从青岛到杜尚别

塔吉克斯坦首都杜尚别市景。 作者供图

万事开头难，筹办首届上合组织国家电影节既要做好组织安排，又要兼顾艺术水准。上合组织国家电影人携手努力，共同探索，成功地解决了各种难题。在“上海精神”的指引下，青岛首届上合组织国家电影节成为一场丰富多彩的电影盛宴，充分展示了上合组织国家电影工业的特色和成就，活动取得圆满成功。著名影星成龙担任了电影节的形象大使。

为期五天的电影节期间，来自12个国家的55部优秀影片与观众见面。参展影片由上合组织国家制片人和制片厂推荐，国际评委会评选出最优秀的作品进行表彰。中国首倡并举办上合组织国家电影节，为上合组织国家电影人加强对话合作、交流经验、碰撞智慧、推广本国电影、探索联合制作开辟了新机遇。

上合青岛电影节期间举行了上合组织国家电影合作论坛等系列活动。中国电影股份有限公司推出了“上合组织国家电影人研修班计划”。电影节签署了12项关于影片引进与电影合作的协议，让上合组织国家之间的电影合作交流更加深入。北京电影学院推出了“上合组织国家电影制作培训计划”，为上合组织各国电影专业学生提供为期一年的电影制作留学机会。

首届上合组织国家电影节堪称上合空间的文化盛事，为上合组织国家电影工业和电影实践提供了新的理念，指出了新的方向，为文化交流融合揭开了崭新的一页，为深化上合空间人文合作做出了切实贡献。

2021年是上合组织文化年，青岛架起的这座电影之桥将跨越至杜尚别，相互丰富、相互借鉴。杜尚别将延续青岛上合组织电影节的精彩和多元，同时办出塔吉克斯坦特色，增加更多民族的、地区的和世界的元素。

杜尚别承办第二届上合电影节

塔吉克斯坦是2021年上合组织轮值主席国，上合组织成立20周年峰会的主办国。塔吉克斯坦拥有丰富独特的电影传统。1929年10月，塔吉克斯坦拍摄了第一部以火车开进杜尚别为主题的纪录片，电影事业由此发源。1932年，塔吉克斯坦拍摄了第一部故事片。从诞生的第一天起，塔吉克斯坦电影就注重发挥行业特色，积累本国优秀传统，与电影业同行密切交流，并获得国际同行的广泛认可。

反映塔吉克著名诗人鲁达基生平的电影《诗人的命运》（1953年）为塔吉克斯坦电影赢得了国际声誉，以菲尔多西的民族英雄史诗《列王纪》为蓝本拍摄的《鲁斯塔姆的传说》和《鲁斯塔姆与与苏赫拉布》（1971年）也是塔吉克斯坦电影史上的精品。当代塔吉克电影亦佳作频出，《密探》《岛》《在场》《双猫记》《月光里的爸爸》等影片进一步奠定了塔吉克斯坦电影的国际地位，为世界电影发展做出了贡献。

塔吉克电影自诞生之日起就与俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦电影相互借鉴、丰富，在艺术交流与业务合作中发展至今。塔吉克斯坦电影制片厂曾与印度方面合拍《恒河日出》（1975年）。独立以来，塔吉克斯坦积极发展与阿富汗、伊朗的电影合作。

2004年塔吉克斯坦首次主办两年一度的Didor（塔吉克语：致敬）国际电影节。Didor国际电影节是上合组织国家怀揣电影梦想的青年导演展露才华的平台，电影节的影响力逐年提升，推出一批又一批优秀的青年电影人。可见，杜尚别具备主办上合组织国家电影节的资质和经验，有能力为上合组织文化年献上一场精彩的电影盛典。

上合组织国家电影节必将对塔吉克电影工业的发展产生积极影响。最近20年，中国电影工业长足发展，为世界电影工业的进步做出巨大贡献。然而，令人遗憾的是，中亚国家的院线几乎难觅优秀中国影片的踪影。

上合电影凸显文化多样性

上合组织国家电影先后34次获得美国电影艺术与科学学院奖提名。巴基斯坦著名女导演、女制片人沙尔米恩·奥巴伊德·金诺伊凭借《拯救容颜》（2012年）和《河中女孩：宽恕的代价》（2015年）两次获得奥斯卡最佳纪录短片奖。伊朗导演阿斯哈·法哈蒂则凭借《一次别离》（2012年）和《推销员》（2017年）两度荣获奥斯卡最佳外语片奖。

上合组织国家的优秀影片征战各大国际电影节，与电影强国同台竞技。中国、俄罗斯、印度、哈萨克斯坦、伊朗电影多次问鼎国际电影制片人协会（FIAPF）15大A类国际电影节最高奖项。莫斯科国际电影节、上海国际电影节、印度国际电影节位列A类国际电影节。哈萨克斯坦主办的欧亚国际电影节具有国际影响力。2020年岁末，乌兹别克斯坦官方正式宣布恢复举办塔什干亚非拉电影节。塔什干国际电影节1968年首次举办，是享有盛誉的非洲、亚洲和拉丁美洲电影盛典。

中亚和上合组织国家加强电影交流合作的呼声日隆，需求强烈。定期主办上合组织国家电影节可以顺应呼声，满足需求。在影响力提升，高水平筹办的前提下，上合组织国家电影节完全有条件成为亚洲乃至世界知名的电影盛典。

携手攀登电影艺术高峰

上合组织国家覆盖全球约40%人口，历史上诞生了许多伟大的思想先哲，涌现出一大批优秀的思想家、科学家、教育家、艺术家和作家。古丝绸之路在这里发祥，丝路精神又在当代复兴。过去几十年间，上合组织经贸合作蓬勃发展，“一带一路”与欧亚经济联盟对接提速。上合组织友好合作不断深化，人民生活持续改善，地区面貌日新月异，经济社会日益繁荣。这片土地上的巨变为电影行业提供了丰富的素材。上合组织国家电影节应该成为展示与思考各国发展现状的电影艺术实验场。上合组织国家电影行业要传承、积累和弘扬各种类型电影制作的优良传统，鼓励电影人探索创新，制作出一部又一部符合时代精神的佳作。

中国与哈萨克斯坦首部合拍电影《音乐家》真实呈现了一代民族音乐家冼星海在哈萨克斯坦期间的传奇经历，还原名曲《黄河大合唱》创作背后的故事。2019年11月，《音乐家》在洛杉矶“金色银幕奖（Golden Screen Awards)）”评选中一举荣获最佳影片、最佳女主角、最佳男主角和最佳音乐四项大奖，可谓实至名归。

上合国家合拍影片方兴未艾。2015年中俄联合摄制的《黑土地上的最后一战》和《晴朗的天空》是世界反法西斯战争胜利70周年的献礼片。2018年4月，中国参与制作的俄罗斯动画电影《冰雪女王3：火与冰》正式登陆中国影院。2019年，中俄合作拍摄的三部影片《陵水谣》《战斗民族养成记》《中国游记-龙徽的秘密》强势出击，取得不俗战绩，再次证明了强强联合的卓越实力。

过去20年间，上合组织国家还联手打造出多部优秀影片。合作拍片、联合制作已成为电影行业发展的一大趋势。许多影片不仅在制作国广受欢迎，也深受外国观众赞誉。上合组织国家电影节的参与国都有光辉的电影历史，先进的电影设施，旖旎的自然风光，具有深化合作的所有条件。2021年上合组织国家电影节东道主杜尚别将充分发挥上述优势，将上合国家电影事业发展推上新高度。

（作者系政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长）

(责编：于洋、常红)