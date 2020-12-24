杂技艺术：丰富当代文化 促进文明间对话

他们在天地间自如翱翔的姿态宛如高山雄鹰。将头往后仰到底，目光追随他们腾跃的身姿，是一场视觉的盛宴。他们忽而急速略过，忽而悬立空中，一举一动都引来观众的热烈喝彩。他们的“翅膀”是一根近8米长的平衡杆，这根长杆一杆多用，既帮助演员保持方向和平衡，也能保护演员的安全。表演时，一根钢索固定在两端的支架上，演员在离地30米的高空轻松自如地完成各种令人炫目的技巧。这些勇敢无畏的人就是高空钢丝艺人。高空钢丝表演是中亚民族的古老传统，演员均为男性。

新疆“达瓦孜”艺术的第六代传人阿迪力被誉为“高空王子”。图为2018年10月1日，阿迪力在钢丝上蒙眼行走。新华社 冯开华 摄

高空钢丝表演起源于古丝绸之路繁荣时期。如今，这种杂技表演依然极具观赏性，让观众不由得凝神屏息。古时候的节日庙会上，城市广场或者乡村巴扎（意为集市、农贸市场）常常会举行高空钢丝表演，辅以杂技、摔跤、道具杂耍、平衡表演、魔术和驯兽等其他表演。如今，高空钢丝表演是马戏团的经典节目，走钢丝的演员和其他各种杂技、马戏演员一道，传承和发扬这项古老的艺术。

高空钢丝表演是大型节庆活动的重头节目。艺术家的身影频频出现在中亚各国的国庆节、国际春节——纳吾鲁孜节，以及其他大型国际艺术节、博览会和民间节日上。高空钢丝表演在乌兹别克斯坦特别受欢迎，全国有40至50个表演世家，其踏空而行的高超技艺毫不逊色于职业演员。他们经常到世界各地巡演，各国出版了许多关于高空钢丝艺术的书籍和电影。他们的精湛技艺代代传承，高空钢丝表演被推荐申遗，未来有望进入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。有研究认为，中亚现代马戏发源于高空钢丝表演。

马戏在中亚各国深受各年龄段观众的喜爱，各国政府大力支持和传承民族艺术，大力推动马戏艺术国际化。2007年，哈萨克斯坦阿斯塔纳市（今努尔苏丹）首次举行了“亚洲回声”国际马戏艺术节，自那时起，这一中亚唯一的马术艺术节每年举办一次，参演艺术家来自世界各地。走过12年的发展道路，“亚洲回声”国际马戏艺术节已成为哈萨克斯坦首都的品牌艺术活动，极大地推动了中亚马戏艺术的发展，为活跃国际马戏艺术交流，保护文明多样性做出了巨大贡献。俄罗斯和中国作为代表全球马戏最高水准的国家，每年都是艺术节上最受期待的参演团。

马戏是俄罗斯的艺术瑰宝，俄罗斯大马戏享誉世界。俄罗斯全国现有60多个马戏团，年观众人数超过500万人次。莫斯科国家大马戏团是世界十大马戏团之一，拥有世界上最大的马戏舞台。位于莫斯科花园街的莫斯科尼库林马戏团成立于1880年，至今已有140年历史。尼库林马戏团是俄罗斯最古老的马戏团，深受国内外观众喜爱。俄罗斯还有尤里·库克拉切夫猫剧院、维亚切斯拉夫·波卢宁的冰雪秀、扎巴什内兄弟马戏团、金龙大棚等世界知名马戏团，其演出各具特色，深受俄罗斯和各国观众喜爱。马戏用艺术和技巧的通用语征服了不同文化背景的观众。众所周知，中国杂技也蕴含着巨大的能量。

筹办2008年奥运会期间，北京的文化生活异常丰富多彩，新节目层出不穷。北京红剧场开门迎客，成为市民喜爱的剧场和北京旅游演艺的新亮点。红剧场由北京崇文区工人文化宫大剧场改建，演员是来自世界知名佛教古刹少林寺的年轻僧人，主打极具观赏性的中国功夫。大型舞台动作剧《功夫传奇》是一台融中华武术、杂技、舞蹈等多种艺术元素为一体的驻场常态演出剧目，令中外观众叹为观止，堪称当代传奇。故事展现了主人公小和尚从懵懂无知到大彻大悟的成长历程，激动人心的演出不仅成为北京文化生活的一抹亮色，更是中国杂技数千年优秀传统的集中演绎和当代诠释。

中国杂技以高难的技巧动作与卓越的艺术表演闻名于世，当得起“完美”二字。上海马戏城有“中国马戏第一城”的美誉，是世界五大马戏城之一。上海马戏城和中国其他杂技团体的表演以中国特色为最大亮点，从转盘子到蹬花瓶，从掷飞镖到走竹竿，从高空技巧到徒手劈砖，中国杂技拥有非常深厚的文化渊源和底蕴。

杂技是优秀中华文化的代表，献身杂技事业是许多孩子的梦想。中国有数百家杂技学校，学员们从幼年就开始刻苦训练。河北吴桥杂技艺术学校创建于1985年，被国家文化部批准为中国吴桥国际杂技艺术培训中心，常年为中国和世界各国杂技艺术输送高质量专业人才，这里不仅有中国学员，还招收国际学生。吴桥是世界杂技艺术的摇篮，是热爱杂技的孩子们的最高追求。吴桥杂技艺术节与摩纳哥蒙特卡洛国际马戏节、法国巴黎“明日与未来”国际马戏节并称世界杂技三大赛场。

过去半个世纪以来，马戏艺术有了长足的发展，现代马戏的内容更加丰富、形式更加多样。中国和俄罗斯马戏艺术的发展为欧亚和世界马戏艺术的发展提供了丰富的养料和强大的动力。尽管马戏这项古老的艺术诞生于一千年前，我们的世界已经发生翻天覆地的变化，然而，马戏艺术仍然保有初心：用无尽的爱感动观众，展示人类的无限潜能。无论在过去，还是在现在，马戏都承载着善良与光明，给人们带来喜悦和感动，丰富当代文化，促进文明间对话。

加强跨文化对话，促进文化多样性是上海合作组织文化合作的重点。上合空间不同主题、不同领域的大型国际文艺活动和赛事是落实上述任务的重要依托。2021年是上合组织成立20周年，也是上合组织文化年，上合人文合作面临新的历史机遇。借此契机，笔者建议定期举行上合国际马戏节，传承和发扬上合国家传统文化，丰富上合文化合作的内涵，促进上合空间的文化多样性。

（作者系政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长）

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